Апогей весеннего сезона аллергии (поллиноза) в центральной
России придется на 28 апреля – 10 мая. Об этом сообщила главный врач Института
иммунологии ФМБА России Наталья Ильина.
Апогей весеннего сезона аллергии (поллиноза) в центральной
России придется на 28 апреля – 10 мая. Об этом сообщила главный врач Института
иммунологии ФМБА России Наталья Ильина.
Эксперт отметила,
что недуг коснется 15‐20% населения. Медик уточнила, что больше
всего будет пылить береза, несколько меньше – орешник.
"Многие люди не свяжут
это с аллергией, будут считать, что у них простуда, поскольку такие
симптомы аллергии, как чихание, ринит и головная боль,
очень похожи на проявления острого респираторного заболевания (ОРЗ)", – цитирует
Наталью Ильину RT. Врач добавила,
что минимальные проявления поллиноза ожидаются у людей, которые в осенне-зимний
период прошли соответствующую иммунотерапию.
Если же лечение не было
пройдено и стали активно проявляться симптомы аллергии, эксперту посоветовала иметь
дома антигистаминные препараты второго поколения, которые не вызывают
сонливости. "А в том случае, когда в период пыления растений обостряются
приступы затрудненного дыхания, следует сразу идти к врачу", – рекомендует она.
Также Ильина отметила, что на
сроки и активность распространения пыльцы растений влияют погодные условия.
Например, весной 2017 года концентрацию пыльцы в воздухе снизили прошедшие
дожди.
Поллиноз (сенная
лихорадка) – это аллергическое заболевание, возникающее у людей с повышенной
чувствительностью к некоторым видам пыльцы растений. В основном, аллергию
вызывает пыльца ветроопыляемых растений, это – деревья, злаковые и сорные
травы, и именно потому, что ветроопыляемые растения выбрасывают пыльцу в
огромных количествах, она легко поднимается и далеко разносится даже слабым
ветром и долго висит в воздухе. На пыльцу плодовых деревьев, кустарников и
декоративных цветов аллергия возникает крайне редко.