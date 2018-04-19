Апогей весеннего сезона аллергии (поллиноза) в центральной России придется на 28 апреля – 10 мая. Об этом сообщила главный врач Института иммунологии ФМБА России Наталья Ильина.

Апогей весеннего сезона аллергии (поллиноза) в центральнойРоссии придется на 28 апреля – 10 мая. Об этом сообщила главный врач Институтаиммунологии ФМБА России Наталья Ильина.Эксперт отметила,что недуг коснется 15‐20% населения. Медик уточнила, что большевсего будет пылить береза, несколько меньше – орешник."Многие люди не свяжутэто с аллергией, будут считать, что у них простуда, поскольку такиесимптомы аллергии, как чихание, ринит и головная боль,очень похожи на проявления острого респираторного заболевания (ОРЗ)", – цитируетНаталью Ильину RT. Врач добавила,что минимальные проявления поллиноза ожидаются у людей, которые в осенне-зимнийпериод прошли соответствующую иммунотерапию.Если же лечение не былопройдено и стали активно проявляться симптомы аллергии, эксперту посоветовала иметьдома антигистаминные препараты второго поколения, которые не вызываютсонливости. "А в том случае, когда в период пыления растений обостряютсяприступы затрудненного дыхания, следует сразу идти к врачу", – рекомендует она.Также Ильина отметила, что насроки и активность распространения пыльцы растений влияют погодные условия.Например, весной 2017 года концентрацию пыльцы в воздухе снизили прошедшиедожди.Поллиноз (сеннаялихорадка) – это аллергическое заболевание, возникающее у людей с повышеннойчувствительностью к некоторым видам пыльцы растений. В основном, аллергиювызывает пыльца ветроопыляемых растений, это – деревья, злаковые и сорныетравы, и именно потому, что ветроопыляемые растения выбрасывают пыльцу вогромных количествах, она легко поднимается и далеко разносится даже слабымветром и долго висит в воздухе. На пыльцу плодовых деревьев, кустарников идекоративных цветов аллергия возникает крайне редко.