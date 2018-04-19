Выразительный
“фас”, отлично прорисованный силуэт. Светодиодные фары и очень деловой профиль.
Как ко всему ранее незнакомому, я раньше относился к южнокорейскому автопрому с
определенной долей скепсиса. Подозрения мои стали улетучиваться после
знакомства с бизнес-седаном Equus, а уж после этого тест-драйва я точно начну
следить за выпускаемыми Hyundai новинками.
Выразительный
“фас”, отлично прорисованный силуэт. Светодиодные фары и очень деловой профиль.
Как ко всему ранее незнакомому, я раньше относился к южнокорейскому автопрому с
определенной долей скепсиса. Подозрения мои стали улетучиваться после
знакомства с бизнес-седаном Equus, а уж после этого тест-драйва я точно начну
следить за выпускаемыми Hyundai новинками.
Hyundai
Sonata 2.4 AT
Цена, руб
1
840 000
Цена в минимальной конфигурации, руб
1
275 000
Двигатель (объем/мощность, л.с.)
2359
/ 188
Привод
передний
Разгон 0-100, сек
9,0
Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км
8,3
/ 12,4
Снаряженная масса, кг
1575
Длина/ширина/высота, мм
4855/1865/1475
Дорожный просвет, мм
155
Объем багажника, л
510
Сзади,
впрочем, Hyundai Sonata смотрится довольно просто, и даже спортивные насадки на выхлопную трубу
большого интереса не вызывают.
Куда
интереснее на этом фоне смотрится передняя часть, с горизонтально разлинованной
решеткой, габаритными огнями и противотуманками.
Салон
выполнен симпатично, с заслуженной претензией на стиль. Белая кожа и слегка
линяющие джинсы, впрочем, – не самое лучшее сочетание.
Горизонтальные
линии, уже увиденные нами элементах экстерьера, используются и внутри
автомобиля. Не знаю как вам, а мне эта деталь нравится.
Сзади
места не так много, как хотелось бы в седане. Я-то ноги вытяну, а вот человеку
более внушительной комплекции будет сложнее.
Все
управление в машине сделано очень симпатично, причем как визуально, так и
тактильно. Ничто не скрипит, не шатается. Все кнопки на своем месте, и
находятся рукой практически интуитивно.
Sonata оборудована полным пакетом электронных ассистентов вождения, как
отслеживание полосы, контроль слепых зон, автоматический обдув переднего стекла
в случае запотевание и, разумеется, круиз-контроль. Ложкой дегтя здесь является
то, что при включении круиз-контроля посмотреть на заданную скорость нельзя, а
держит эту скорость автомобиль не очень хорошо. Поэтому при проезде перед
камерами выставляем скорость не 80, а 78-79, ибо камера пощады не знает.
В
вождении Hyundai Sonata показывает себя неплохо. Разгоном за 9 секунд на переднем приводе сегодня
никого не испугаешь, к тому же, это цифры старшей модели, на 150 лошадиных сил.
Младшая “Соната” преодолевает рубеж в 100 км/ч за 11 секунд. Что же касается
мягкости хода, есть плюсы и минусы. Сейчас расскажу.
Ход
у “Сонаты” удивительный. Он роскошный и плавный. Он мягкий и вкрадчивый. Автомобили
дешевле двух миллионов рублей быть такими плавными просто не имеют никакого
права, чтобы не смущать тех, кто продает свои тачки от пяти миллионов и выше.
Но
за все приходится платить, и вот она расплата: резкое маневрирование на
скорости выше 120 км/ч не просто сложно, а опасно. Мягкая подвеска делает
автомобиль валким, что расшатывает его при внезапном перестроении. Рулевое
управление мягкое, хотя и без ощутимого люфта. О высокой точности управления
забудьте. Переключение автомобиля в спортивный режим ситуацию немного улучшает,
но не спасает. По экономии реальный расход слегка превысил заявленную норму, но
я и на педаль нажимал как следует. К тому же, “Соната” прекрасно переваривает
92 бензин.
Выяснив,
что Sonata не для гонок, а для комфорта,
вознесу еще одну хвалу создателям автомобиля на тему прекрасной, опять же, не
соответствующей прайсу, звукоизоляции. На любой скорости и в любом окружении
возможность поддерживать негромкий разговор с пассажиром – показатель
автомобиля очень высокого уровня.
Мультимедийная
система поддерживает Android и Apple CarPlay. А на консоли есть
беспроводная зарядка для мобильных устройств. Это плюс. А вот звучит вся эта
красота довольно мыльно. Это не тройка по десятибалльной шкале, но неуверенные
4-5. Из-за этого с эквалайзером приходится проводить танцы с бубном, дающие
довольно средний результат.
Зато
багажник здесь ну просто огромный. Гитары сюда поместятся пачками. Вместе с
гитаристом и толпой восторженных фанаток. Чур, я за рулем!
Переходя
к выводам, мне “Соната” в целом понравилась, несмотря на мои неудовлетворенные
гоночные амбиции. Вождение получилось слегка медитативным, но это и хорошо.
Особенно в городе, где быстрее восьмидесяти вам все равно не дадут ездить
камеры. По
комфорту Hyundai Sonata дороже своих денег. Однозначно и безусловно. Поэтому, если вам нужен мягкий
и комфортный автомобиль, и вы обещаете на нем не гонять, берите “Сонату”. О
надежности марки Hyundai говорит
тот факт, что этот автомобиль очень часто встречается в таксопарках (особенно Solaris), а соотношение
цены и качества лучше всего проверяется рынком.
Обзор
подготовлен специально для портала dni.ru