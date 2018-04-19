Выразительный “фас”, отлично прорисованный силуэт. Светодиодные фары и очень деловой профиль. Как ко всему ранее незнакомому, я раньше относился к южнокорейскому автопрому с определенной долей скепсиса. Подозрения мои стали улетучиваться после знакомства с бизнес-седаном Equus, а уж после этого тест-драйва я точно начну следить за выпускаемыми Hyundai новинками.

Выразительный“фас”, отлично прорисованный силуэт. Светодиодные фары и очень деловой профиль.Как ко всему ранее незнакомому, я раньше относился к южнокорейскому автопрому сопределенной долей скепсиса. Подозрения мои стали улетучиваться послезнакомства с бизнес-седаном Equus, а уж после этого тест-драйва я точно начнуследить за выпускаемыми Hyundai новинками.HyundaiSonata 2.4 ATЦена, руб840 000Цена в минимальной конфигурации, руб275 000Двигатель (объем/мощность, л.с.)2359/ 188ПриводпереднийРазгон 0-100, сек9,0Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км8,3/ 12,4Снаряженная масса, кг1575Длина/ширина/высота, мм4855/1865/1475Дорожный просвет, мм155Объем багажника, л510Сзади,впрочем, Hyundai Sonata смотрится довольно просто, и даже спортивные насадки на выхлопную трубубольшого интереса не вызывают.Кудаинтереснее на этом фоне смотрится передняя часть, с горизонтально разлинованнойрешеткой, габаритными огнями и противотуманками.Салонвыполнен симпатично, с заслуженной претензией на стиль. Белая кожа и слегкалиняющие джинсы, впрочем, – не самое лучшее сочетание.Горизонтальныелинии, уже увиденные нами элементах экстерьера, используются и внутриавтомобиля. Не знаю как вам, а мне эта деталь нравится.Сзадиместа не так много, как хотелось бы в седане. Я-то ноги вытяну, а вот человекуболее внушительной комплекции будет сложнее.Всеуправление в машине сделано очень симпатично, причем как визуально, так итактильно. Ничто не скрипит, не шатается. Все кнопки на своем месте, инаходятся рукой практически интуитивно.Sonata оборудована полным пакетом электронных ассистентов вождения, какотслеживание полосы, контроль слепых зон, автоматический обдув переднего стеклав случае запотевание и, разумеется, круиз-контроль. Ложкой дегтя здесь являетсято, что при включении круиз-контроля посмотреть на заданную скорость нельзя, адержит эту скорость автомобиль не очень хорошо. Поэтому при проезде передкамерами выставляем скорость не 80, а 78-79, ибо камера пощады не знает.вождении Hyundai Sonata показывает себя неплохо. Разгоном за 9 секунд на переднем приводе сегодняникого не испугаешь, к тому же, это цифры старшей модели, на 150 лошадиных сил.Младшая “Соната” преодолевает рубеж в 100 км/ч за 11 секунд. Что же касаетсямягкости хода, есть плюсы и минусы. Сейчас расскажу.Ходу “Сонаты” удивительный. Он роскошный и плавный. Он мягкий и вкрадчивый. Автомобилидешевле двух миллионов рублей быть такими плавными просто не имеют никакогоправа, чтобы не смущать тех, кто продает свои тачки от пяти миллионов и выше.Ноза все приходится платить, и вот она расплата: резкое маневрирование наскорости выше 120 км/ч не просто сложно, а опасно. Мягкая подвеска делаетавтомобиль валким, что расшатывает его при внезапном перестроении. Рулевоеуправление мягкое, хотя и без ощутимого люфта. О высокой точности управлениязабудьте. Переключение автомобиля в спортивный режим ситуацию немного улучшает,но не спасает. По экономии реальный расход слегка превысил заявленную норму, ноя и на педаль нажимал как следует. К тому же, “Соната” прекрасно переваривает92 бензин.Выяснив,что Sonata не для гонок, а для комфорта,вознесу еще одну хвалу создателям автомобиля на тему прекрасной, опять же, несоответствующей прайсу, звукоизоляции. На любой скорости и в любом окружениивозможность поддерживать негромкий разговор с пассажиром – показательавтомобиля очень высокого уровня.Мультимедийнаясистема поддерживает Android и Apple CarPlay. А на консоли естьбеспроводная зарядка для мобильных устройств. Это плюс. А вот звучит вся этакрасота довольно мыльно. Это не тройка по десятибалльной шкале, но неуверенные4-5. Из-за этого с эквалайзером приходится проводить танцы с бубном, дающиедовольно средний результат.Затобагажник здесь ну просто огромный. Гитары сюда поместятся пачками. Вместе сгитаристом и толпой восторженных фанаток. Чур, я за рулем!Переходяк выводам, мне “Соната” в целом понравилась, несмотря на мои неудовлетворенныегоночные амбиции. Вождение получилось слегка медитативным, но это и хорошо.Особенно в городе, где быстрее восьмидесяти вам все равно не дадут ездитькамеры. Покомфорту Hyundai Sonata дороже своих денег. Однозначно и безусловно. Поэтому, если вам нужен мягкийи комфортный автомобиль, и вы обещаете на нем не гонять, берите “Сонату”. Онадежности марки Hyundai говориттот факт, что этот автомобиль очень часто встречается в таксопарках (особенно Solaris), а соотношениецены и качества лучше всего проверяется рынком.Обзорподготовлен специально для портала dni.ru