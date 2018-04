Создатель сервиса для установки дедлайнов Timebound Ананай Арора уличил знаменитого бизнесмена Илона Маска в лицемерии. Программист выяснил, что, вопреки поддержки предпринимателем акции #DeleteFacebook, тот не удалил страницы своих компаний SpaceX и Tesla в Фейсбуке, а просто скрыл их.

Создатель сервиса для установки дедлайнов Timebound Ананай Арора уличил знаменитого бизнесмена Илона Маска в лицемерии. Программист выяснил, что, вопреки поддержки предпринимателем акции #DeleteFacebook, тот не удалил страницы своих компаний SpaceX и Tesla в "Фейсбуке", а просто скрыл их.О своем открытии Арора рассказал в "Твиттере". Автор Timebound опубликовал видео, в котором объяснил, как ему удалось вывести Маска на чистую воду..@elonmusk said he deleted @SpaceX and @Tesla’s Facebook Pages.He has not.As some suspected... He temporarily unpublished them, and can make them live again anytime.This is how we knowh/t @ananay_arora pic.twitter.com/Cfr1ObK1iq— Matt Navarra (@MattNavarra) 13 апреля 2018 г."23 марта Маск не удалил страницы Tesla и SpaceX, а сделал их временно невидимыми для всех. Он не сдержал слова", — заявил программист.Арора обратил внимание на то, что при попытке открыть аккаунты Tesla и SpaceX в "Фейсбуке" отображаются сообщения об ошибке, в которых говорится, что содержимое страниц недоступно прямо сейчас или "может тображаться не той части аудитории, к которой вы принадлежите"."Выполни Маск свое обещание, пользователи видели бы надписи "страница недоступна" и "возможно, страница удалена", — отметил Арора.Кроме того, с помощью сервиса Find your Facebook ID разработчик легко получил идентификатор якобы удаленных страниц Маска, чего не получилось бы сделать, если бы бизнесмен действительно стер профайлы своих компаний в "Фейсбуке".Представители Tesla заявили, что пока никак не могут прокомментировать расследование Ароры.