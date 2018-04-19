Заместитель командира 5 Специализированного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Игорь Правдюк провел родительское собрание в одной из столичных школ.

Заместитель командира 5 Специализированного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Игорь Правдюк провел родительское собрание в одной из столичных школ.Госавтоинспектор напомнил родителям о необходимости воспитания в детях дисциплинированности, а также формирования безопасного поведения на улицах города. Майор полиции отметил, что родители являются примером для своих детей и от того, как они будут соблюдать Правила дорожного движения, напрямую зависит безопасность их детей.Кроме этого, Игорь Правдюк довёл до присутствующих статистику дорожно-транспортных происшествий с участием юных участников дорожного движения на территории города Москвы, осветил основные причины дорожно-транспортных происшествий.Заместитель командира батальона также напомнил о важности составления с ребенком безопасного маршрута «дом – школа – дом». Особое внимание было акцентировано на необходимости использования световозвращающих элементов на одежде ребенка в темное время суток или в условиях плохой видимости. Сотрудник Госавтоинспекции призвал родителей применять детские автокресла и ремни безопасности во время перевозки малышей, а также еще раз напомнил, что предупредить нарушения Правил дорожного движения и исключить риск травматизма ребёнка родители могут только при систематическом обучении несовершеннолетних безопасному поведению на улице.В завершение выступления заместитель командира батальона убедительно попросил мам и пап не ограничиваться несколькими беседами с детьми. Напоминать им о мерах безопасности нужно ежедневно, перед каждым выходом из дома. А еще лучше – пройтись по своему микрорайону и показать детям безопасные места и места, требующие особой осторожности.