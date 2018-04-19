Ищут пропавших без вести. Во Владимире стартовала всероссийская Вахта памяти. Уже через несколько дней ее участники примутся за поиски солдат Великой Отечественной войны на местах Ржевской битвы. Что удается найти на полях сражений через 70 с лишним лет? С поисковиками встретилась Валерия Саенко.

Ищут пропавших без вести. Во Владимире стартовала всероссийская "Вахта памяти". Уже через несколько дней ее участники примутся за поиски солдат Великой Отечественной войны на местах Ржевской битвы. Что удается найти на полях сражений через 70 с лишним лет? С поисковиками встретилась Валерия Саенко.Ложки, фляги и кружки - ценные экспонаты времен Великой Отечественной нашли владимирские поисковики. Во время вахты личные вещи солдат попадаются не так уж редко. На поля былых сражений выходят с лопатами и металлоискателями. Любая именная вещь бойца - это шанс вернуть его имя из списка без вести пропавших. Но главная находка - вот такой личный медальон. Внутрь солдаты вкладывали формуляр со своими данными. Правда, заполняли бумаги далеко не все.Вадим Удалов, боец поискового отряда "Амулет": Бойцы их не заполняли, большинство. Потому что они считали, что если ты его заполнил, ты умрешь на войне. Мы, когда последний раз ездили на вахту, у нас почти всю вахту были одни ливни. Мы ходили по каше. И за этот период времени, после войны, очень мало чего сохраняется.В прошлом году поисковики обнаружили 93 тела красноармейцев, опознать смогли только троих. В этом году поисковые отряды со всего региона едут на место новой "Вахты памяти". 23 апреля поиски начнутся в Тверской области, на месте кровавой Ржевской битвы. В боях с врагом в 42-43 годах Красная армия потеряла там 362 тысячи 664 человека. На полях сражений будут искать останки без вести пропавших солдат. На благородное дело поисковики отправляются с поддержкой ветеранов.Николай Щелконогов, ветеран Великой Отечественной войны: Позвольте от имени всех ветеранов пожелать вам успехов там. Мы вас будем ждать, и будем активно принимать участие в той работе, которая будет проводиться по подведению итогов вашей работы.Знамя поисковиков сегодня в руках Максима. Экспедиция в Тверскую область будет для него уже шестой. В прошлом году парень помог найти останки лейтенанта Федора Камочкина в смоленских лесах. Воина из Судогодского района перезахоронили на малой родине, рядом с могилой сестры и матери.Максим Гаранин, боец поискового отряда "Амулет": Солдат когда находим - это радость. Для меня это вообще воспринимается как долг. Я обязан, хотя бы не найти, а участвовать в этом, постараться. Потому что когда мы находим солдат, когда передаем семьям им, просто главное - увидеть счастье в их глазах. Я очень сильно удивился, когда за мою первую вахту мы нашли 300 солдат. Прошло уже столько времени, а находим до сих пор столько солдат.Владимирские поисковики работают на местах сражений в Смоленской, Ленинградской, Новгородской и Тверской областях. В прошлом году провели 15 экспедиций. 3 прошло и в нашем регионе. Во время Великой Отечественной здесь потерпели крушение более 100 боевых самолетов. Этой весной в рядах поисковиков 90 человек, в основном, молодежь. Движение растет, в 2000-х на вахту собирали всего 12-15 человек.Вячеслав Казаков, председатель регионального отделения Поисковое движение России: Может быть, не все из них останутся поисковиками, но даже если 1 из 10 проникнется и будет нам помогать, это очень важно. А во-вторых, даже если он один раз съездит, даже если он больше не будет ездить никогда, но узнает о поиске, о войне, то это уже будет результат нашей работы. Мы работаем для живых людей прежде всего. для сохранения памяти.Александр Лобаков, зам. губернатора области: В этом году выделено более полумиллиона рублей на поддержку этих организаций, и, я думаю, что это очень важно, что вокруг и поисковых отрядов, и молодежных клубов, вообще молодежных объединений и организаций, объединяются молодые люди неравнодушные, которые хотят знать, помнить, которым дорога история.Сегодня стартовала еще одна патриотическая акция. С этого дня георгиевские ленточки бесплатно будут раздавать во всех общественных местах Владимира. Ну а поисковики вернутся из экспедиции ко Дню победы.