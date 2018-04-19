Певица Алсу прокомментировала слухи о своей четвертой беременности. Популярная исполнительница призналась, что будет рада малышу.

Певица Алсу прокомментировала слухи о своей четвертой беременности. Популярная исполнительница призналась, что будет рада малышу.В СМИ с завидной регулярностью муссируется информация о том, что якобы певица Алсу не выходит в свет и вообще ведет закрытый образ жизни потому, что ждет четвертого ребенка. Артистка решила положить конец всем слухам и предположениям и рассказала правду."Расскажу, как было на самом деле. В одном из интервью у меня спросили: "Задумывались ли вы о том, чтобы стать мамой в четвертый раз?" Я ответила, что да, задумывалась. Но в планах у меня рождения четвертого ребенка нет. Хотя ведь в этом вопросе загадывать нельзя. Обычно я всегда отвечаю: "Как Бог даст, так и будет!" Конечно, если ребенок появится, то буду счастлива. Потому что я люблю детей. Но при этом понимаю, что меня еще меньше будет хватать на нынешних членов семьи!" – цитирует певицу Алсу .Певица объяснила, что дети требуют к себе много внимания, и она буквально разрывается. "Со старшими нужно обязательно поговорить, сделать уроки, сходить куда-нибудь. Младший просто требует маму все время. Я разрываюсь между ними", – призналась артистка.Кроме того, в этом году Алсу отмечает юбилей. Трудно представить, однако одной из самых привлекательных певиц отечественной эстрады исполняется 35 лет. "Летом отмечу праздник в кругу друзей, а осенью устрою большой концерт. Это только кажется, что до него еще долго. На самом деле еще вчера нужно было начинать подготовку, чтобы все успеть. Мне предстоит много тяжелой работы. Надеюсь, детишки будут меня морально поддерживать", – высказала надежду Алсу.Ранее фанаты обратили внимание на внешность певицы. По их мнению, Алсу изменилась, и дело не в одном возрасте. По мнению особо внимательных поклонников, певица прибегала к помощи косметологов и даже пластических хирургов в погоне за идеальной внешностью.