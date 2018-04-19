В городе идет подготовительная работа к началу сезона
В городе идет подготовительная работа к началу сезона
Пуск всех фонтанов во Владимире запланирован на 1 мая. Это добавит городу праздничной весенней атмосферы.
Сейчас в городе идут подготовительные работы. Перед началом сезона специалисты очищают фонтаны от скопившегося мусора и проверяют инженерные системы. На зимний период все объекты были законсервированы.
Некоторым фонтанам потребуется косметический ремонт. Рабочие справятся с ним до майских праздников.