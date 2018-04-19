По данным Центробанка,
объемы просроченной задолженности по кредитам становятся все больше, растет и
число банкротств граждан. Видимо, опыт (свой и чужой) должников так ничему и не
учит.
По данным Центробанка,
объемы просроченной задолженности по кредитам становятся все больше, растет и
число банкротств граждан. Видимо, опыт (свой и чужой) должников так ничему и не
учит.
На этот раз я решила
поговорить о том, как не стать банкротом. И собрала эффективные советы для тех,
у кого по каким-то причинам возникли долги по займам.
Не
прячьтесь от проблем
Какова бы ни была причина
возникновения задолженности перед банком, худшее, что можно сделать – прятаться
от проблемы. Избегать общения с кредитором, игнорировать повестки в суд,
"бегать" от приставов. Если человек уходит в "серую зону", долг ему никто не
простит, а проблема только усугубится. Между тем, как бы далеко дело ни зашло,
всегда, на любом этапе, есть возможность минимизировать ее возможные негативные
последствия. Это главное, на что нужно настраиваться.
Договаривайтесь
с кредитором
Если специалисты банков
видят, что заемщик-должник пытается решить проблему, ему чаще всего идут
навстречу. Варианты разные: реструктуризация долга, кредитные каникулы.
Если человек не может
платить по займу, потому что потерял работу, не каждый банк согласится на
реструктуризацию, поскольку у должника нет справки 2-НДФЛ, по которой рассчитывается новый график
платежей. В этом случае банк может предложить кредитные каникулы, то есть
перерыв в платежах по займу на определенный срок. Пени и штрафы за просрочку в
этот период также не начисляются. Если клиент работает, но его доходы снизились
– подойдет реструктуризация: ежемесячный платеж снизят, хотя срок погашения
кредита растянется. Оба эти варианта помогают заемщику сохранить хорошую
кредитную историю, избежать штрафных санкций, а заодно и дают моральное успокоение.
Человек понимает, что выход найден, а не бежит в панике в микрофинансовую
организацию, чтобы перехватить там денег для очередного платежа в банк и в
итоге увеличить свои долги.
Банки предлагают и другие
способы решения проблем. В некоторых банках есть даже программы, по которым
заемщикам помогают с поисками работы.
Найти компромисс можно и
в ситуации, когда накопились долги по ипотеке. Банк может предложить должнику
продать ипотечную квартиру (пока не поздно) – часть вырученных денег пойдет на
покрытие долга перед банком, часть – заемщику. Это лучше, чем остаться без жилья, без денег и
с плохой кредитной историей. Кстати, забудьте о мифе, согласно которому
единственное ипотечное жилье у должников не отбирают. Еще как отбирают! Даже
если в семье есть дети. Более того, банк может сам продать эту квартиру по
пониженной стоимости, и бывший заемщик останется не только ни с чем, но еще и с
непогашенным долгом.
Словом, в сложных
ситуациях обязательно надо идти на контакт с банком – и чем раньше, тем лучше.
Да, и не игнорируйте оформление страховки, которую банк предлагает при выдаче
кредита. Многие считают, что это лишняя трата денег. А ведь страховка как раз и
защитит в ситуациях, когда человек потерял работу, заболел и в прочих сложных
обстоятельствах.
Суд?
Ничего страшного
Допустим, договориться с
банком вы не захотели, не успели или не сумели. Банк будет взыскивать долг в
судебном порядке. Когда именно он обратится в суд? У каждого банка свои
параметры: он оценивает размер долга, наличие имущества и дохода у заемщика,
длительность просрочки и так далее.
Огромная ошибка –
избегать участия в судебном процессе. Если ответчик в суд не явился – первое
заседание будет и единственным, а решение принято однозначно в пользу истца, то
есть банка. А участвуя в судах вы можете получить рассрочку выплаты, уменьшить
сумму, в некоторых случаях и заключить мировое соглашение с банком. В любом
случае вы как минимум выиграете время – рассмотрение вашего дела может длиться
и полгода, и год. А за эти месяцы ваша финансовая ситуация изменится к лучшему.
Более того – должник сам
может подать на банк в суд. И попытаться оспорить некоторые пункты кредитного
договора, нарушающие его права. В
договорах, заключенных в последние год-два такие пункты – редкость. А вот если
кредит получен раньше – почти наверняка есть те, из-за которых должник
переплачивает банку. Банк в этой ситуации вынужден будет ответить. Такой ваш
шаг позволит уменьшить сумму штрафов и других переплат и зафиксировать размер
долга – то есть дальше он расти не будет.
Можно в суде сослаться и
на статью 333 Гражданского кодекса – об уменьшении неустойки в связи с ее явной
несоразмерностью.
Надо сказать, что суды
входят в положение должников. Есть такой термин – "юридически слабая сторона".
Обычный человек, подписывая кредитный договор, может не до конца понимать смысл
всех его условий, да и тонкостей закона он не знает – вот что означает этот
термин. Поэтому суд часто идет заемщикам навстречу. Но, повторимся, чтобы это
произошло, нужно для начала просто прийти в суд.
Приставы
и коллекторы в законе
Если суд состоялся без
вас, решение было вынесено не в вашу пользу, а вы не смогли сразу после этого
заплатить долг – исполнительный лист отправляется в службу судебных приставов.
Теперь взысканием долга будут заниматься они.
Приставы – одна из
главных "страшилок" у наших сограждан. И напрасно. Выправить ситуацию можно
даже на этом этапе. Например, подать в суд ходатайство о рассрочке или отсрочке
платежей по исполнительному листу. Надо помнить и о том, что если приставам
известно место вашей работы – они обязаны будут направить в бухгалтерию
исполнительный лист, и с вас будут взыскивать не более 50% зарплаты (в
некоторых случаях и меньше). И это точно лучше арестов счетов или имущества,
объявления в розыск, других санкций. А именно так и происходит, если должник
скрывается от приставов.
Не надо бояться и
коллекторов. Было время, когда они превращали жизнь должников и их близких в
кошмар. Но, после принятия закона о коллекторской деятельности, ситуация
радикально изменилась. Во-первых, коллекторские агентства, которые имеют право
работать с долгами, внесены в специальный реестр (он есть на сайте и ФССП). И
если коллекторской фирмы в этом перечне нет – ее притязания можно игнорировать.
Во-вторых, установлены ограничения, связанные с общением коллектора и должника
– они касаются как числа контактов сторон, так и их характера.
Надо разобраться и с тем,
на каком именно основании коллекторы требуют у вас долг: являются ли они лишь
посредниками между банком и вами или же банк продал агентству ваш долг. В
первом случае разумнее общаться все-таки напрямую с банком, если платить – то
ему, если договариваться – тоже с ним. Во втором случае о переуступке долга и
его окончательном, зафиксированном, размере вас должны уведомить письменно.
Бывает, кстати, что и
коллекторы идут на уступки должникам. Дело в том, что банки продают им долги по
символической цене – 10-15% от размера безнадежной задолженности. А коллекторы
предъявляют должнику претензии на всю сумму займа и набежавших пеней –
собственно, на том и получают прибыли. Иногда агентства готовы дать бывшему
заемщику существенную скидку, списать даже половину долга – при условии, что
остаток будет погашен сразу. Коллекторская компания в любом случае останется в
плюсе. А получить быстро крупную сумму ей выгоднее и менее хлопотно, чем
"возиться" с небольшими платежами, поступающими в рассрочку. Так что и с
коллекторами можно договариваться. Кстати, и они, как держатели долга, могут
подать на должника в суд, и тогда дело будет в итоге передано судебным
приставам. То есть взыскатели объединятся.
Вернемся к тому, с чего
начали. Какой бы сложной ситуация ни казалась – обязательно нужно действовать,
а не ждать, что она разрешится как-нибудь сама собой. У вас есть законные
инструменты для того, чтобы отстоять свои права и минимизировать финансовые
потери, самостоятельно или с помощью специалистов.