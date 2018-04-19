По данным Центробанка, объемы просроченной задолженности по кредитам становятся все больше, растет и число банкротств граждан. Видимо, опыт (свой и чужой) должников так ничему и не учит.

По данным Центробанка,объемы просроченной задолженности по кредитам становятся все больше, растет ичисло банкротств граждан. Видимо, опыт (свой и чужой) должников так ничему и неучит.На этот раз я решилапоговорить о том, как не стать банкротом. И собрала эффективные советы для тех,у кого по каким-то причинам возникли долги по займам.Непрячьтесь от проблемКакова бы ни была причинавозникновения задолженности перед банком, худшее, что можно сделать – прятатьсяот проблемы. Избегать общения с кредитором, игнорировать повестки в суд,"бегать" от приставов. Если человек уходит в "серую зону", долг ему никто непростит, а проблема только усугубится. Между тем, как бы далеко дело ни зашло,всегда, на любом этапе, есть возможность минимизировать ее возможные негативныепоследствия. Это главное, на что нужно настраиваться.Договаривайтесьс кредиторомЕсли специалисты банковвидят, что заемщик-должник пытается решить проблему, ему чаще всего идутнавстречу. Варианты разные: реструктуризация долга, кредитные каникулы.Если человек не можетплатить по займу, потому что потерял работу, не каждый банк согласится нареструктуризацию, поскольку у должника нет справки 2-НДФЛ, по которой рассчитывается новый графикплатежей. В этом случае банк может предложить кредитные каникулы, то естьперерыв в платежах по займу на определенный срок. Пени и штрафы за просрочку вэтот период также не начисляются. Если клиент работает, но его доходы снизились– подойдет реструктуризация: ежемесячный платеж снизят, хотя срок погашениякредита растянется. Оба эти варианта помогают заемщику сохранить хорошуюкредитную историю, избежать штрафных санкций, а заодно и дают моральное успокоение.Человек понимает, что выход найден, а не бежит в панике в микрофинансовуюорганизацию, чтобы перехватить там денег для очередного платежа в банк и витоге увеличить свои долги.Банки предлагают и другиеспособы решения проблем. В некоторых банках есть даже программы, по которымзаемщикам помогают с поисками работы.Найти компромисс можно ив ситуации, когда накопились долги по ипотеке. Банк может предложить должникупродать ипотечную квартиру (пока не поздно) – часть вырученных денег пойдет напокрытие долга перед банком, часть – заемщику. Это лучше, чем остаться без жилья, без денег ис плохой кредитной историей. Кстати, забудьте о мифе, согласно которомуединственное ипотечное жилье у должников не отбирают. Еще как отбирают! Дажеесли в семье есть дети. Более того, банк может сам продать эту квартиру попониженной стоимости, и бывший заемщик останется не только ни с чем, но еще и снепогашенным долгом.Словом, в сложныхситуациях обязательно надо идти на контакт с банком – и чем раньше, тем лучше.Да, и не игнорируйте оформление страховки, которую банк предлагает при выдачекредита. Многие считают, что это лишняя трата денег. А ведь страховка как раз изащитит в ситуациях, когда человек потерял работу, заболел и в прочих сложныхобстоятельствах.Суд?Ничего страшногоДопустим, договориться сбанком вы не захотели, не успели или не сумели. Банк будет взыскивать долг всудебном порядке. Когда именно он обратится в суд? У каждого банка своипараметры: он оценивает размер долга, наличие имущества и дохода у заемщика,длительность просрочки и так далее.Огромная ошибка –избегать участия в судебном процессе. Если ответчик в суд не явился – первоезаседание будет и единственным, а решение принято однозначно в пользу истца, тоесть банка. А участвуя в судах вы можете получить рассрочку выплаты, уменьшитьсумму, в некоторых случаях и заключить мировое соглашение с банком. В любомслучае вы как минимум выиграете время – рассмотрение вашего дела может длитьсяи полгода, и год. А за эти месяцы ваша финансовая ситуация изменится к лучшему.Более того – должник самможет подать на банк в суд. И попытаться оспорить некоторые пункты кредитногодоговора, нарушающие его права. Вдоговорах, заключенных в последние год-два такие пункты – редкость. А вот есликредит получен раньше – почти наверняка есть те, из-за которых должникпереплачивает банку. Банк в этой ситуации вынужден будет ответить. Такой вашшаг позволит уменьшить сумму штрафов и других переплат и зафиксировать размердолга – то есть дальше он расти не будет.Можно в суде сослаться ина статью 333 Гражданского кодекса – об уменьшении неустойки в связи с ее явнойнесоразмерностью.Надо сказать, что судывходят в положение должников. Есть такой термин – "юридически слабая сторона".Обычный человек, подписывая кредитный договор, может не до конца понимать смыслвсех его условий, да и тонкостей закона он не знает – вот что означает этоттермин. Поэтому суд часто идет заемщикам навстречу. Но, повторимся, чтобы этопроизошло, нужно для начала просто прийти в суд.Приставыи коллекторы в законеЕсли суд состоялся безвас, решение было вынесено не в вашу пользу, а вы не смогли сразу после этогозаплатить долг – исполнительный лист отправляется в службу судебных приставов.Теперь взысканием долга будут заниматься они.Приставы – одна изглавных "страшилок" у наших сограждан. И напрасно. Выправить ситуацию можнодаже на этом этапе. Например, подать в суд ходатайство о рассрочке или отсрочкеплатежей по исполнительному листу. Надо помнить и о том, что если приставамизвестно место вашей работы – они обязаны будут направить в бухгалтериюисполнительный лист, и с вас будут взыскивать не более 50% зарплаты (внекоторых случаях и меньше). И это точно лучше арестов счетов или имущества,объявления в розыск, других санкций. А именно так и происходит, если должникскрывается от приставов.Не надо бояться иколлекторов. Было время, когда они превращали жизнь должников и их близких вкошмар. Но, после принятия закона о коллекторской деятельности, ситуациярадикально изменилась. Во-первых, коллекторские агентства, которые имеют правоработать с долгами, внесены в специальный реестр (он есть на сайте и ФССП). Иесли коллекторской фирмы в этом перечне нет – ее притязания можно игнорировать.Во-вторых, установлены ограничения, связанные с общением коллектора и должника– они касаются как числа контактов сторон, так и их характера.Надо разобраться и с тем,на каком именно основании коллекторы требуют у вас долг: являются ли они лишьпосредниками между банком и вами или же банк продал агентству ваш долг. Впервом случае разумнее общаться все-таки напрямую с банком, если платить – тоему, если договариваться – тоже с ним. Во втором случае о переуступке долга иего окончательном, зафиксированном, размере вас должны уведомить письменно.Бывает, кстати, что иколлекторы идут на уступки должникам. Дело в том, что банки продают им долги посимволической цене – 10-15% от размера безнадежной задолженности. А коллекторыпредъявляют должнику претензии на всю сумму займа и набежавших пеней –собственно, на том и получают прибыли. Иногда агентства готовы дать бывшемузаемщику существенную скидку, списать даже половину долга – при условии, чтоостаток будет погашен сразу. Коллекторская компания в любом случае останется вплюсе. А получить быстро крупную сумму ей выгоднее и менее хлопотно, чем"возиться" с небольшими платежами, поступающими в рассрочку. Так что и сколлекторами можно договариваться. Кстати, и они, как держатели долга, могутподать на должника в суд, и тогда дело будет в итоге передано судебнымприставам. То есть взыскатели объединятся.Вернемся к тому, с чегоначали. Какой бы сложной ситуация ни казалась – обязательно нужно действовать,а не ждать, что она разрешится как-нибудь сама собой. У вас есть законныеинструменты для того, чтобы отстоять свои права и минимизировать финансовыепотери, самостоятельно или с помощью специалистов.