Актриса Наталья Седых живет в одиночестве. Единственный сын нечасто навещает пожилую артистку.

АктрисаНаталья Седых живет в одиночестве. Единственный сын нечасто навещает пожилую артистку.Звездасоветского кино разрешила специалистам из телешоу "Идеальный ремонт"преобразить одну из комнат в ее небольшой квартире. Наталья Евгеньевна рассказалателеведущей Наталье Барбье, что уже много лет проживает уединенно. Когда-то ейпришлось отдать своего ребенка не воспитание бывшему супругу. Женщина перестала справляетсясо сложностями материнства, она приняла решение передать мальчишку навоспитание отцу.Современем комната ребенка превратилась в склад. "Это двухкомнатная квартира, иона в приличном состоянии. Это моя комната, спальня-будуар, а ремонта требуетбывшая комната моего сына. Теперь эта комната больше похожа на складскоепомещение. Уже давно я боюсь сюда заходить. Обычно я дверь закрываю. Сыностанавливается, когда приезжает, это бывает не часто, и я не знаю как он,бедный, живет в таких условиях", – поведала Седых.С мужем звезда не живет уже давно. Их брак развалилсяиз-за измены супруга. Актриса застукала благоверного с любовницей прямо у себядома.НатальяЕвгеньевна признается, что этот союз был слишком скоропалительным. Мужчина сделалпредложение уже через месяц после знакомства. "Мы жили на два города. Потом у него появиласьдругая женщина. Я первый раз за 10 лет приехала из Москвы без предупреждения, атам застала другую женщину. Вы понимаете, какая это была степень растерянности?!Это та ситуация, в которой извинения совершенно не уместны", – добавилаартистка.Послерасставания с супругом Седых так и не вышла замуж, но ни о чем не жалеет. Звездасчитает, что по большому счету ей и не очень-то хотелось еще раз связывать себяузами Гименея, сообщаетРезультат работы ремонтников очень порадовал актрису. Комнатасына превратилась в роскошный будуар, в котором все напоминает о годах, когдаактриса работала в Большом театре.