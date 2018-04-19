Актриса
Наталья Седых живет в одиночестве. Единственный сын нечасто навещает пожилую артистку.
Актриса
Наталья Седых живет в одиночестве. Единственный сын нечасто навещает пожилую артистку.
Звезда
советского кино разрешила специалистам из телешоу "Идеальный ремонт"
преобразить одну из комнат в ее небольшой квартире. Наталья Евгеньевна рассказала
телеведущей Наталье Барбье, что уже много лет проживает уединенно. Когда-то ей
пришлось отдать своего ребенка не воспитание бывшему супругу. Женщина перестала справляется
со сложностями материнства, она приняла решение передать мальчишку на
воспитание отцу.
Со
временем комната ребенка превратилась в склад. "Это двухкомнатная квартира, и
она в приличном состоянии. Это моя комната, спальня-будуар, а ремонта требует
бывшая комната моего сына. Теперь эта комната больше похожа на складское
помещение. Уже давно я боюсь сюда заходить. Обычно я дверь закрываю. Сын
останавливается, когда приезжает, это бывает не часто, и я не знаю как он,
бедный, живет в таких условиях", – поведала Седых.
С мужем звезда не живет уже давно. Их брак развалился
из-за измены супруга. Актриса застукала благоверного с любовницей прямо у себя
дома.
Наталья
Евгеньевна признается, что этот союз был слишком скоропалительным. Мужчина сделал
предложение уже через месяц после знакомства. "Мы жили на два города. Потом у него появилась
другая женщина. Я первый раз за 10 лет приехала из Москвы без предупреждения, а
там застала другую женщину. Вы понимаете, какая это была степень растерянности?!
Это та ситуация, в которой извинения совершенно не уместны", – добавила
артистка.
После
расставания с супругом Седых так и не вышла замуж, но ни о чем не жалеет. Звезда
считает, что по большому счету ей и не очень-то хотелось еще раз связывать себя
узами Гименея, сообщает
Результат работы ремонтников очень порадовал актрису. Комната
сына превратилась в роскошный будуар, в котором все напоминает о годах, когда
актриса работала в Большом театре.