Филлип Киркоров оказался очень выгодным гостем. Певец сделал имениннице Валерии очень щедрый подарок.

ФиллипКиркоров оказался очень выгодным гостем. Певец сделал имениннице Валерии оченьщедрый подарок.Артисткапригласила короля поп-сцены отметить свой 50-летний юбилей. Как водится на деньрождение певец пришел не с пустыми руками. Киркоров презентовал Валерииплатье от Луи Виттон.Виновницаторжества была ошарашена таким неприлично дорогим подарком, ведь такой наряд от кутюр в среднем стоит не одну сотню тысяч рублей. Валерия обязалась надетьподарок Киркорова на банкет 21 апреля в Крокус после премьеры нового шоу "Ксолнцу".Счастливая певица опубликовала в своем официальном Instagramфотографию с Филиппом Бедросовичем. На снимке певец с нежностью обнимает хрупкуюартистку.Ниже Валерия поблагодарилавсех, гостей торжества. "Дорогие мои друзья! Спасибо всем за поздравления, теплыепожелания, цветы и подарки. Очень тронута вашим вниманием. Какая же ясчастливая!!! А за вчерашний спонтанный вечер особая благодарность", – написалаисполнительница.Добавим, что это не первое платье Валерии, подаренноеКиркоровым. Недавно, на съемках певец перстнем порвал платье исполнительницы. Осознав,что оплошал Бедросович тут же решил загладить свою вину и предложил выбратьлюбой другой наряд в подарок. Вначале Валерия смутилась и отказалась. Филипп неотступал. В итоге артистка сдалась под напором короля русской эстрады и предложилапевцу два платья на выбор. Исполнитель не смог определиться и купил оба.