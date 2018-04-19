Филлип
Киркоров оказался очень выгодным гостем. Певец сделал имениннице Валерии очень
щедрый подарок.
Филлип
Киркоров оказался очень выгодным гостем. Певец сделал имениннице Валерии очень
щедрый подарок.
Артистка
пригласила короля поп-сцены отметить свой 50-летний юбилей. Как водится на день
рождение певец пришел не с пустыми руками. Киркоров презентовал Валерии
платье от Луи Виттон.
Виновница
торжества была ошарашена таким неприлично дорогим подарком, ведь такой наряд от кутюр в среднем стоит не одну сотню тысяч рублей. Валерия обязалась надеть
подарок Киркорова на банкет 21 апреля в Крокус после премьеры нового шоу "К
солнцу".
Счастливая певица опубликовала в своем официальном Instagram
фотографию с Филиппом Бедросовичем. На снимке певец с нежностью обнимает хрупкую
артистку.
Ниже Валерия поблагодарила
всех, гостей торжества. "Дорогие мои друзья! Спасибо всем за поздравления, теплые
пожелания, цветы и подарки. Очень тронута вашим вниманием. Какая же я
счастливая!!! А за вчерашний спонтанный вечер особая благодарность", – написала
исполнительница.
Добавим, что это не первое платье Валерии, подаренное
Киркоровым. Недавно, на съемках певец перстнем порвал платье исполнительницы. Осознав,
что оплошал Бедросович тут же решил загладить свою вину и предложил выбрать
любой другой наряд в подарок. Вначале Валерия смутилась и отказалась. Филипп не
отступал. В итоге артистка сдалась под напором короля русской эстрады и предложила
певцу два платья на выбор. Исполнитель не смог определиться и купил оба.