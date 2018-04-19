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<a href="http://33live.ru/novosti/19-04-2018-kitaj-otkryvaet-svoj-rynok-dlya-importnyx-avtomobilej.html" target="_blank">Китай открывает свой рынок для импортных автомобилей</a> - Китайское правительство выступило с неожиданным заявлением, которое в перспективе может сильно повлиять на местный автопром. Один из самых закрытых и защищенных от импорта авторынков в мире вскоре распахивает свои двери для импортных машин.