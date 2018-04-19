Суд вынудил знаменитого иллюзиониста Дэвида Копперфильда раскрыть секрет фокуса с исчезновением людей. Шоумен хранил тайну более 15 лет.

Суд вынудил знаменитого иллюзиониста Дэвида Копперфильда раскрытьсекрет фокуса с исчезновением людей. Шоумен хранил тайну более 15 лет.Копперфильд предстал перед судом в качестве ответчика поиску одного из зрителей. Тот требовал от иллюзиониста материальной компенсацииза травму, полученную во время демонстрации трюка.По версии мужчины, он пострадал, выступив добровольцем приисполнении этого номера. Якобы, ассистенты Копперфильда погнали его черезсекретный ход в полной темноте. Он споткнулся, упал и ударился головой. Поутверждению истца, лечение обошлось ему в 400 тысяч долларов.Под конец длившейся более двух лет тяжбы иллюзиониступришлось раскрыть секрет фокуса. Как рассказал судьям Копперфильд, добровольцевсопровождают ассистенты с фонариками. Они проводят зрителей по коридору,выводят на улицу, а затем снова запускают в зал. Так что истец не мог получитьтравму во время участия в трюке, передает