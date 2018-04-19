Крым по темпам своего развития имеет все шансы стать
российской Калифорнией. Такое заявление сделал директор департамента реализации
региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического
развития регионов Минэкономразвития Вадим Павлов.
Крым по темпам своего развития имеет все шансы стать
российской Калифорнией. Такое заявление сделал директор департамента реализации
региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического
развития регионов Минэкономразвития Вадим Павлов.
"Сложился образ такой российской Калифорнии. Самый
зеленый штат, самый творческий штат, самый свободный штат, самый экономически
развитый штат, самый высокотехнологичный. Надеюсь, что через какое-то
количество лет в Крыму реально будет российская Калифорния", – сказал
Павлов, выступая на Ялтинском международном экономическом форуме.
Американский штат Калифорния – самый развитый и богатый.
Здесь сосредоточены компьютерные концерны, крупнейшие предприятия различных
отраслей промышленности. Калифорния является столицей мирового шоу-бизнеса:
здесь расположен Голливуд и десятки киностудий.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум
стартовал в четверг, 19 апреля. Площадка будет работать до 21 апреля, сообщает
РИА Новости. В этом году число иностранных участников бьет рекорды: зарегистрировались
представители 71 государства. При этом организаторы планировали, что на форум
прибудут гости из 60 стран.
Среди иностранных участников – делегаты из США, Германии,
Франции, Италии, Австрии, Китая и многих других государств. Это не только
участники деловой программы, но и молодые парламентарии, лидеры крупных
молодежных объединений. На форуме обсуждаются инвестиции в Крымский полуостров,
его социально-экономическое развитие.
Первый Ялтинский форум прошел в апреле 2015 года. В нем
приняли участие 600 человек, в том числе представители 13 зарубежных стран. В
этом году число участников форума выросло в пять раз – до трех тысяч.