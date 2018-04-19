Крым по темпам своего развития имеет все шансы стать российской Калифорнией. Такое заявление сделал директор департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов Минэкономразвития Вадим Павлов.

Крым по темпам своего развития имеет все шансы статьроссийской Калифорнией. Такое заявление сделал директор департамента реализациирегиональных инвестиционных программ и координации социально-экономическогоразвития регионов Минэкономразвития Вадим Павлов."Сложился образ такой российской Калифорнии. Самыйзеленый штат, самый творческий штат, самый свободный штат, самый экономическиразвитый штат, самый высокотехнологичный. Надеюсь, что через какое-токоличество лет в Крыму реально будет российская Калифорния", – сказалПавлов, выступая на Ялтинском международном экономическом форуме.Американский штат Калифорния – самый развитый и богатый.Здесь сосредоточены компьютерные концерны, крупнейшие предприятия различныхотраслей промышленности. Калифорния является столицей мирового шоу-бизнеса:здесь расположен Голливуд и десятки киностудий.Четвертый Ялтинский международный экономический форумстартовал в четверг, 19 апреля. Площадка будет работать до 21 апреля, сообщаетРИА Новости. В этом году число иностранных участников бьет рекорды: зарегистрировалисьпредставители 71 государства. При этом организаторы планировали, что на форумприбудут гости из 60 стран.Среди иностранных участников – делегаты из США, Германии,Франции, Италии, Австрии, Китая и многих других государств. Это не толькоучастники деловой программы, но и молодые парламентарии, лидеры крупныхмолодежных объединений. На форуме обсуждаются инвестиции в Крымский полуостров,его социально-экономическое развитие.Первый Ялтинский форум прошел в апреле 2015 года. В немприняли участие 600 человек, в том числе представители 13 зарубежных стран. Вэтом году число участников форума выросло в пять раз – до трех тысяч.