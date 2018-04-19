В российском медиапространстве с завидной регулярностью всплывает идея о том, что на отечественном телевидении пора многое изменить, мол, все, что показывают с голубых экранов, заскорузло, вторично и некачественно. По мнению специалистов преобразовывать эфир необходимо уже сегодня, а начать можно с передач телеведущего Андрея Малахова.

В российском медиапространстве с завидной регулярностью всплывает идея о том, что на отечественном телевидении пора многое изменить, мол, все,что показывают с голубых экранов, заскорузло, вторично и некачественно. Помнению специалистов преобразовывать эфир необходимо уже сегодня, а начать можно с передач телеведущего Андрея Малахова.Член экспертного совета по развитию информационного обществапри Госдуме Вадим Манукян пояснил Dni.Ru, что Малахов имеет талант ивозможности делать качественное телевидение, но, почему-то, продолжает пичкать россиянширпотребом и вульгарщиной.На этот вывод эксперта натолкнули слухи о том, что героемследующего выпуска развлекательного шоу "Привет, Андрей" станет певица ОльгаБузова. "Малахов в своем репертуаре. То он у знаменитых покойных артистовведет поиск детей, то переключается на ныне здравствующих, за что ему уже Серовпообещал дать по шее. Теперь похоже пришло время Ольгу Бузову в студию позвать.Есть ощущение, что он целенаправленно издевается над своими зрителями", – заявилМанукян.По мнению Вадима телеведущему необходимо пересмотреть приоритеты. "Конечно, не хайпануть на Бузовой он просто не мог, новсе же продюсер и ведущий федерального канала должен не только на скандалахрейтинги для канала делать. Ведь у него же был прекрасный выпуск о герое Россиииз Сирии. Разве эта программа привлекла малую зрительскую аудиторию? По моемуАндрею пора задуматься куда он ведет свою программу", – добавил специалист.О том, что Бузова станет участницей передачи Андрея Малахова стало известно после публикации сообщения Ольги соцсетях: "Привет, Андрей! Спасибо за эфир". Отметим, что этот пост вызвал бурноеобсуждение в Сети. На прикрепленной к нему фотографии телеведущий держит Бузову на руках. При этом телезвездыстрастно смотрят в глаза друг другу.