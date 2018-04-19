Германия не хочет участвовать в антироссийских санкциях.
Руководство страны намерено просить США освободить Берлин от этой повинности.
Германия не хочет участвовать в антироссийских санкциях.
Руководство страны намерено просить США освободить Берлин от этой повинности.
Разрешения на особые условия для немецкого бизнеса намерен
получить министр финансов Германии. Олаф Шольц будет просить о такой милости
своих заокеанских патронов во время визита в Вашингтон.
Немногим позже, в конце апреля, в США прилетит и канцлер ФРГ.
Ангела Меркель поднимет этот же вопрос
на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Как пишет The Wall Street
Journal, такой подход к политике лоббируют немецкие промышленные гиганты.
6 апреля США ввели новые санкции против России. В список
ограничительных мер попал ряд российских бизнесменов и подконтрольные им
компании. Среди них Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа
ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг
и его группа "Ренова", а также Кирилл Шамалов, Сулейман Керимов,
глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава ВТБ Андрей Костин.
Тем временем германские Siemens, Daimler и Volkswagen,
которые давно ведут бизнес в России, не желают становиться жертвами ухудшения
отношений Москвы и Вашингтона. По мнению руководителей немецких предприятий,
новые санкции могут обойтись Германии в сотни миллионов евро.
Однако теперь речь идет не о конкретных компаниях Германии,
а обо всем бизнесе страны – потому федеральный канцлер и хочет обсудить эту тему на переговорах с Трампом. Что же касается крупных немецких концернов, то, по информации
источников, они на германское правительство действительно сильно давят, пишет
Как сообщает отказаться в одностороннем порядке от санкций против
России может и Италии. Так, лидер партии "Лига Севера", кандидат на пост
премьер-министра страны от правоцентристов Маттео Сальвини пообещал, что
потребует отказаться от ограничительных мер в отношении Москвы, если возглавит
правительство.