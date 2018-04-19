Германия не хочет участвовать в антироссийских санкциях. Руководство страны намерено просить США освободить Берлин от этой повинности.

Германия не хочет участвовать в антироссийских санкциях.Руководство страны намерено просить США освободить Берлин от этой повинности.Разрешения на особые условия для немецкого бизнеса намеренполучить министр финансов Германии. Олаф Шольц будет просить о такой милостисвоих заокеанских патронов во время визита в Вашингтон.Немногим позже, в конце апреля, в США прилетит и канцлер ФРГ.Ангела Меркель поднимет этот же вопросна встрече с президентом США Дональдом Трампом. Как пишет The Wall StreetJournal, такой подход к политике лоббируют немецкие промышленные гиганты.6 апреля США ввели новые санкции против России. В списокограничительных мер попал ряд российских бизнесменов и подконтрольные имкомпании. Среди них Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "ГруппаГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберги его группа "Ренова", а также Кирилл Шамалов, Сулейман Керимов,глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава ВТБ Андрей Костин.Тем временем германские Siemens, Daimler и Volkswagen,которые давно ведут бизнес в России, не желают становиться жертвами ухудшенияотношений Москвы и Вашингтона. По мнению руководителей немецких предприятий,новые санкции могут обойтись Германии в сотни миллионов евро.Однако теперь речь идет не о конкретных компаниях Германии,а обо всем бизнесе страны – потому федеральный канцлер и хочет обсудить эту тему на переговорах с Трампом. Что же касается крупных немецких концернов, то, по информацииисточников, они на германское правительство действительно сильно давят, пишетКак сообщает отказаться в одностороннем порядке от санкций противРоссии может и Италии. Так, лидер партии "Лига Севера", кандидат на постпремьер-министра страны от правоцентристов Маттео Сальвини пообещал, чтопотребует отказаться от ограничительных мер в отношении Москвы, если возглавитправительство.