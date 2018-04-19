Министерство строительства и ЖКХ РФ рекомендует властям регионов провести проверки резонансных проектов долевого строительства, на которые жаловались граждане.

Речь идет об объектах, которые были выявлены из обращений граждан и инициативных групп. Анализировались письма в адрес главы Минстроя, а также сообщения из социальных сетей, передает "Интерфакс".На селекторном совещании с регионами замглавы ведомства Никита Стасишин отметил, что среди регионов, где следует провести проверки, - Краснодарский край, Республика Татарстан, Самарская, Калужская, Амурская, Новосибирская, Ивановская, Калининградская области, Санкт-Петербург.В дорожных картах, которые в Минстрой предоставили регионы, содержится информация о 836 проблемных объектах. Исходя из количества зарегистрированных в них ДДУ, общее число обманутых дольщиков в России может превышать 81 тысячу человек.