Экс-модель Playboy модель журнала Playboy Карен Макдугал заявила о праве открыто говорить о связи с Дональдом Трампом. Это стало возможным после того, как американка уладила спор с компанией American Media Inc (AMI), которая издает журнал National Enquirer.

Экс-модель Playboy модель журнала Playboy КаренМакдугал заявила о праве открыто говорить о связи с Дональдом Трампом. Этостало возможным после того, как американка уладила спор с компанией AmericanMedia Inc (AMI), которая издает журнал National Enquirer.Бывшая модель заявила,что с самого начала ее целью было восстановление прав, а не достижение материальнойвыгоды. В American Media Inc также отметили, что компания рада достигнутому мирус Макдугал."Я рада, что достигла соглашения с AMI моих условиях, и этовозвращает мне права на историю моей жизни и освобождает меня от этогоконтракта, который я подписала два года назад, находясь в заблуждении", —приводит слова Карен телеканал CNN. Ранее женщина рассказала о том, что роман сбудущим президентом США у нее длился на протяжении десяти месяцев. По еесловам, их отношения начались через несколько месяцев после того, как супруганынешнего американского лидера Меланья Трамп родила сына.Напомним, западные СМИ сообщали, что ознакомились свосемью страницами текста, написанного рукой Макдугал. Из них следовало, чтоТрамп изменял супруге с экс-моделью. Сама Карен подтвердила, что записиподлинные.История знакомства ДональдаТрампа с Меланьей довольно любопытна. В 1998 году на Неделе моды в Нью-Йоркеамериканский миллиардер подошел к словенской фотомодели и попросил ее номертелефона. Сначала она отказала и просто взяла его визитку, но позже позвонила.Так начался их роман.