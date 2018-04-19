Приступили к работе. На протяжении уже 6 лет при ЗакСобрании действует Молодёжная Дума. В неё избираются юноши и девушки, стремящиеся овладеть основами законотворчества. Бывает, что их инициативы настолько важны, что проходят через Областной парламент и становятся законами. Что привнесли в нашу жизнь три предыдущих состава Молодёжной Думы, и кто избрался в четвёртый? Расскажет Александр Инин.

Приступили к работе. На протяжении уже 6 лет при ЗакСобрании действует Молодёжная Дума. В неё избираются юноши и девушки, стремящиеся овладеть основами законотворчества. Бывает, что их инициативы настолько важны, что проходят через Областной парламент и становятся законами. Что привнесли в нашу жизнь три предыдущих состава Молодёжной Думы, и кто избрался в четвёртый? Расскажет Александр Инин.Ольга - наша коллега, журналист. Но решила попробовать себя на законотворческом поприще. Чтобы пройти в Молодёжную Думу, предложила инициативу и доказала комиссии, что идея имеет право на реализацию. Проблема остросоциальная. В сельской местности аптек днём с огнём не найти. И если что-то заболит ложись и помирай?!Ольга Федина, член Молодёжной думы IV созыва при ЗакСобрании области: В отдалённых населённых пунктах, численностью менее 100 человек, у людей просто нет возможности купить лекарства. Я знаю, что ещё возможна продажа лекарств через ФАПы, но ФАПы тоже есть не везде.Ольга предлагает разрешить аптекам доставлять лекарства в деревни и сёла с помощью автолавки. Если инициатива будет одобрена - её внедрят в федеральное законодательство, поскольку проблема актуальна не только для нашей области, но и для всей России.Владимир Киселёв, председатель ЗакСобрания области: Молодёжь - вот чем она интересна, тем что большое количество интересных инициатив. Они не всегда, конечно, взрослые, не всегда до конца проработанные, может немножко где-то и не продуманные. Но самое главное, что они живые.Некоторые молодёжные инициативы стали важными законами. Благодаря трём предыдущим составам Молодёжной Думы в области запрещены веселящий газ и алкоэнергетики; отменены ранние браки - раньше можно было жениться с 14 лет, теперь только с 16; принят закон о патриотическом воспитании. Возможно, уже в апреле Областной парламент проголосует за инициативу Молодёжной Думы предыдущего состава - о запрете "вейпов".Владимир Киселёв, председатель ЗакСобрания области: Законодательная инициатива Ваша уже рассмотрена на заседаниях комитетов. 25 мы, наверное, будем её принимать в виде закона Владимирской области о запрещении продажи электронных устройств для курения различных смесей, то есть вот этих так называемых "вейпов".Полина Касаткина, председатель Молодёжной думы III и IV созыва при ЗакСобрании области: Воздействие очень негативное на здоровье, и даже с летальным исходом. То есть это уже доказано на фактах и на примерах учёными, что это действительно вред, не игрушка, и не баловство, поэтому мы считаем, что для здоровья наших детей и молодёжи мы обязаны об этом подумать, позаботиться.На финальный отбор в МолДуму IV созыва со своими проектами заявилось 50 человек. Прошли авторы 38. Здесь и те, кто работал в III составе, и новобранцы. Одна из новичков - одиннадцатиклассница - предложила запретить школьникам использовать на уроках смартфоны и планшеты, поскольку Интернет и соцсети отвлекают от учёбы. Пойдут ли на это взрослые законодатели - пока не ясно, но инициатива не оставлена без внимания.