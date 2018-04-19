Мигель Диас-Канель избран председателем Государственного совета Кубы.

Мигель Диас-Канель избран председателем Государственного совета Кубы.Как передает ТАСС, об этом было объявлено на заседании Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента), которое проходит в гаванском Дворце съездов.Таким образом, 57-летний Диас-Канель сменил 86-летнего Рауля Кастро на высшем государственном посту. Рауль Кастро возглавлял Кубу с 2008 года, заменив на посту своего старшего брата Фиделя Кастро, который подал в отставку по состоянию здоровья.Сам Рауль сообщил о том, что собирается передать власть более молодым политикам еще два года назад.Бывший министр образования Диас-Канель представляет новое поколение кубинской элиты, которого в стране знают как трудолюбивого госслужащего, ведущего скромный образ жизни. Особенно тепло о нем отзываются в его родной провинции Вилья Клара.