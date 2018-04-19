Серьезный сбой в движении поездов произошел на Московском центральном кольце. Как передает корреспондент Вестей.Ru, между станциями Угрешская и Новохохловская остановилась Ласточка. Составы в сторону Дубровки на 18.05 (мск) не ходят около 20 минут.

Серьезный сбой в движении поездов произошел на Московском центральном кольце. Как передает корреспондент "Вестей.Ru", между станциями "Угрешская" и "Новохохловская" остановилась "Ласточка". Позже ее отогнали на запасной путь. Составы в сторону "Дубровки" (по часовой стрелке) на 18.27 (мск) не ходят около получаса.На платформе "Угрешская" скопились пассажиры. По громкой связи им ничего не объявляют.На отсутствие поездов на одном из направлений МЦК в Twitter жалуются и другие пассажиры.#мцк стоит, сижу на зиле, задержка на неопределенный срок.... По часовой, против все работает— Alexandra Afonya (@sachikko_O) 19 апреля 2018 г.Движение на МЦК возобновилось. В 18:32 (мск) к платформе "Угрешская" подошел поезд. Официальных сообщений от руководства МЦК пока не поступало.