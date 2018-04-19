Злоумышленник, осуществляя торговую деятельность на Большой Тульской улице, сбыл 1 оптический диск с нелицензионным программным обеспечением...

Оперативники ОЭБиПК УВД по ЮАО задержали 19-летнего молодого человека по подозрению в реализации контрафактного программного обеспечения.Сотрудниками полиции было установлено, что подозреваемый, осуществляя торговую деятельность на Большой Тульской улице, сбыл 1 оптический диск с нелицензионным программным обеспечением. Также в ходе осмотра торгового места были обнаружены и изъяты аналогичные диски.Согласно результатам исследования реализованные программы являются контрафактными. Ущерб компании-правообладателю составил свыше 1 миллиона рублей.Следствием УВД по ЮАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав».Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22