Двое жителей района Солнцево услышали крики о помощи, догнали злоумышленника и удерживали его до приезда сотрудников полиции...

Двое жителей столицы помогли сотрудникам патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Солнцево задержать неработающего 39-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в совершении уличного грабежа.В ОМВД России по району Солнцево от 77-летней москвички поступило сообщение о том, что на улице Богданова неизвестный мужчина выхватил у нее из рук кошелек и попытался скрыться. Двое жителей района Солнцево 31 и 33 лет услышали крики о помощи, догнали злоумышленника и удерживали его до приезда сотрудников полиции.Отделением дознания ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Похищенный кошелек с денежными средствами возвращен владелице.Сотрудники УВД по ЗАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефону (499) 233-91-00 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39