Авторитетный журнал Forbes представил 15-й рейтинг самых богатых россиян. Совокупное состояние предпринимателей в 2017 году возросло на 5,4% и теперь оценивается в 485 миллиардов долларов.

Авторитетный журнал Forbes представил 15-й рейтинг самых богатых россиян. Совокупное состояние предпринимателей в 2017 году возросло на 5,4% и теперь оценивается в 485 миллиардов долларов.Первую строчку занялвладелец международной сталелитейной компании Владимир Лисин. Его состояниедостигает 19,1 миллиарда долларов. Сообщается, что этот рейтинг он возглавляетв третий раз.Следом идет глава "Северстали" – Алексей Мордашов. Он сумел приуменожить свои активы и заработал 18,7 миллиарда долларов. Третье место застолбил совладелец "Сибура" и "Новатэка" Леонид Михельсонс 18 миллиардами.В пятерку списка также попали акционер "Лукойл" ВагитАлекперов и партнер Михельсона по "Сибуру" и"Новатэку" Геннадий Тимченко. Их капитал эксперты оценили в 16,4 и 16 миллиардов долларов соответственно.Добавим, что в топ-10 также оказались совладелец"Норникеля" Владимир Потанин, председатель комитетапо стратегии "Еврохима" Андрей Мельниченко и совладелец "Альфа-групп" Михаил Фридман. Состояние каждого из них перевалило за отметку в 15 миллиардов долларов США. С ними по соседству расположились акционер UC Rusal Виктор Вексельберг с 14 миллиардами и владелец"Металлоинвеста" Алишер Усманов, заработавший в общей сложности 12,5 миллиарда долларов.Как отмечает Forbes, несмотря на стагнацию рынка и ожидание новых антироссийских санкций, миллиардеров в России стало больше. Их число выросло с 96 до 106.