Американские сенаторы бьют тревогу: им не нравится непредсказуемая политика Дональда Трампа в Сирии. Белый дом, по их мнению, следует опасным курсом.

Американские сенаторы бьют тревогу: им не нравитсянепредсказуемая политика Дональда Трампав Сирии. Белый дом, по их мнению, следует опасным курсом.Администрация президента пригласила сенаторов на закрытыйсекретный брифинг, который очень обеспокоил законодателей. Утечек информации,которые указывали бы на конкретные факты и детали, обсуждаемые на встрече, впрессе не было. Однако у сенатора-республиканца из Южной Каролины Линдси Грэмавозникли вопросы, касающиеся юридических обоснований военных ударов по Сирии."Увиденное и услышанное очень меня встревожило. Администрацияследует опасным путем в Сирии", – сказал политик в эфире CNN. Сенатор рассказал репортерам, что уадминистрации нет стратегии военного противодействия иранскому и российскомувлиянию.Сенатор-демократ из Делавэра Крис Кунс после встречи такжераскритиковал политику Трампа в Сирии. "Хуже плохого плана по Сирии толькоотсутствие плана по Сирии, а президент со своей администрацией не сумелиразработать связный план дальнейших действий", – отметил Кунс.Конгрессмены снова вспомнили, что Трамп применял силу безоглядки на законодателей. У некоторых из них это вызывает тревогу. Член палатыпредставителей из Калифорнии, демократ Джон Гараменди заявил, что вторая статьяконституции, определяющая функции президента, носит слишком общий характер. "Онапозволяет президенту вести войны где угодно, когда угодно, как только онпожелает. Ему достаточно будет сказать, что это в интересах национальнойбезопасности", – сказал политик.О том, что в коридорах американской власти не все спокойно,говорит и тот факт, что анонсированный на 16 апреля новый пакет антироссийскихсанкций, до сих пор не подписан президентом. Судя по всему, Трамп разрываетсясейчас между Россией и Северной Кореей.На днях стало известно, что кандидат в госсекретари иэкс-директор ЦРУ Майк Помпео в начале апреля тайно встречался в Пхеньяне с КимЧен Ыном. Эта поездка стала частью подготовки прямых переговоров лидеровнепримиримых стран. Последний раз они проходили в 2000 году – встречалисьгоссекретарь США Мадлен Олбрайт и тогдашний лидер КНДР Ким Чен Ир.