Свою старость встречает в сарае. Пенсионерка из Барак вынуждена жить в покосившемся доме, который раньше использовался как склад. Отопления нет, канализации тоже, крыша течет, а полы провалились. Женщина боится, что однажды окажется под завалами. Кто же спасет пенсионерку? Задумалась Татьяна Данилова.

Свою старость встречает в сарае. Пенсионерка из Барак вынуждена жить в покосившемся доме, который раньше использовался как склад. Отопления нет, канализации тоже, крыша течет, а полы провалились. Женщина боится, что однажды окажется под завалами. Кто же спасет пенсионерку? Задумалась Татьяна Данилова.(д.Бараки, ул.Советская)- Ни завалинки, ничего. Ветер дует, и сразу у меня даже покрывало на кровати качается.За этими досками у Веры Фромм висят ковры. Но это слабый утеплитель. В комнате, которая осталась без смежной квартиры, гуляет ветер. Пол провалился, крышу повело, сам барак перекосило. По словам Веры Александровны демонтаж соседней муниципальной квартиры – дело рук соседей. Весь этот ремонт затеяли в её отсутствие. Пока женщина лежала в больнице.Вера Фромм, жительница 3 квартиры дома №38: Я думала я доживу как-нибудь, сколько тут жить осталось. Но они квартиру разобрали и все стенки пошли, барак ушёл в бок. Крышу разобрали, шифер сняли. Дождик – льёт, снег – прямо на чердак.Её половина дома, - говорит Вера Фромм, и так разваливается на щепки. Под обоями – зияют дыры, окна выпадают, двери не закрываются.Татьяна Данилова, корреспондент 6 канала: Этот дом стоит буквально на болоте. Почва влажная, везде лужи. Стены бывшего барака еле держатся. Фундамент деревянный превратился в труху и крошку. А если убрать эту доску – всё рухнет.Поэтому перепланировка дома только добавила проблем. Мы обратились к соседям Веры Александровны, - зачем им понадобилось сносить комнату? По словам супругов Кузнецовых, в этой центральной части дома от ветхости и антисанитарии завелись крысы, и чтобы как-то обезопасить свою, приватизированную половину, они решили сломать прогнившую деревянную стену. А на её месте поставили кирпичную. А вот полностью разрушили центральную комнату барак, по словам собственников,- работники от администрации. И даже строительный мусор после себя не убрали.Светлана и Александр Кузнецовы, жители 1 квартиры дома №38: Мы там не ломали ничего, мы только порядок навели. С администрации приходили люди, и они вот сломали, хотели всё сделать. Администрация нашла людей, и они хотели построить, а так как видно финансы ещё не дали. И пока вот это с осени. Как осенью сломали, куча эта валяется.Но Вере Александровне не столь важно, кто разрушил соседнее помещение. Бабушку волнует, как выжить в этом и без того прогнившем бараке без отопления, водопровода, канализации и газа, а теперь еще и с полуразобранной крышей?- Своей воды у меня нет. Водопроводной. Дождевая вода, вот снеговая. Питьевую в бутылках ношу.Три года Вера Фромм ведёт переписку с местными чиновниками. Просит уважать её старость и сделать здесь хоть какой-то ремонт. Приходят депутаты – качают головой, обещают помочь и больше здесь не появляются. Ответы главы поселения - как под копирку: "вопрос будет решаться". Но когда? На пожилую женщину того и гляди потолок рухнет! В её квартире 4 комнаты, а ютится приходится в одной, больше обогреватель Веры Александровны не прогревает.Вера Фромм, жительница 3 квартиры дома №38: У меня нет средств делать ремонт здесь. Потому что здесь всё негодное, потолок тоже течёт. - И вы за всё это платите? - Да, за все эти метры я плачу, а живу в одной комнатке.В администрации только разводят руками. Поселили, говорят, в эти условия женщину не они. И переселить пенсионерку им не куда. А ремонтировать дом, по мнению чиновников, должны вовсе и не они. Несмотря на то, что жилье, отметим, муниципальное. И платит Вера Александровна именно им.Валерий Сафонов, глава администрации вяткинского сельского поселения: В адрес собственников первой квартиры, которые осуществили незаконный демонтаж стен, пола и потолка, естественно в судебном порядке будем с них требовать возмещения, и чтобы данное помещение было восстановлено в первоначальном виде.По нашему субъективному мнению, этому бараку, в котором живет одинокая бабушка, стоять осталось не долго. Поэтому мы просим специалистов жилинспекции оценить, можно ли это назвать квартирой и безопасно ли там находиться. Мы будем следить за развитием событий.