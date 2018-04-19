XVI Ежегодная национальная телевизионная Премия в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2018.Трансформация пройдет 8 июня в СК Олимпийский. А только что состоялся гала-ужин, на котором были оглашены номинанты. С одним из ведущих премии Дмитрием Нагиев встретился корреспондент Dni.Ru.

XVI Ежегодная национальная телевизионная Премия в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2018.Трансформация" пройдет 8 июня в СК "Олимпийский". А только что состоялся гала-ужин, на котором были оглашены номинанты. С одним из ведущих премии Дмитрием Нагиев встретился корреспондент Dni.Ru.Дмитрий Нагиев личную жизнь особенно не афиширует. Но поклонники знают, что от первого брака у телеведущего есть 28-летний сын Кир – актер театра и кино, диджей, и телеведущий, знакомый по "Ревизорро-шоу", которое вел вместе с Еленой Летучей. Но наследник Дмитрия до сих пор не женат."Дмитрий, когда же сын, наконец, порадует вас внуками?", – спросили мы у Нагиева. И тот ничтоже сумняшеся вдруг ответил: "А с чего вы взяли, что у меня их до сих пор нет? Хотя вам этот вопрос надо к сыну адресовать, а не ко мне, я не вправе комментировать его личную жизнь".Зато о себе Нагиев рассказывает с удовольствием. Объяснил он, например, почему всегда лысый. "Я каждый день брею голову,– улыбается Дмитрий. – Брею, независимо от того, во сколько часов встал – в 5 или 7 утра. Потому что в кадре каждого следующего дня съемок я должен выглядеть ровно так же, как и накануне. А представляете, каково это – побрить мой кочан?! Я знаю, что зону бикини эпилируют зону бикини лазером. Хорошо бы такую же технологию придумали для верхней части тела. А то оболваниваться каждый день надоело. Нервы уже сдают!"Ранее в одном из интервью Нагиев рассказал, почему вдруг полысел: "У меня полно волос. Когда у меня закончились съемки, сейчас и не вспомню какие, и у меня образовался период в полтора месяца, когда ничего не предвиделось. Я состриг все практически налысо. Мы смеялись, это было очень забавно. В этот же вечер позвонили и сказали, что через два дня я должен войти в кадр на программу "Две звезды". И я понял, что у меня нет вариантов, я должен пойти такой.И если на тот момент у меня еще оставалось пару миллиметров на голове, то потом я подумал: "А почему бы и не попробовать бриться?". Так и пошло. И сейчас, может быть, я и рад бы отрастить обратно патлы, но у меня нет паузы".