Некогда любимый россиянами актер Данила Козловский впал в немилость. Диванные критики разнесли в пух и прах его режиссерскую работу Тренер, а артист, в свою очередь, позволил себе резкие высказывания в адрес недоброжелателей, чем и вызвал бурю негодования патриотов. Что случилось с улыбчивым парнем, полюбившимся нам по ролям в фильмах Экипаж и Духless? О судьбе и характере Данилы Козловского Dni.Ru рассказал астротиполог, нумеролог Дмитрий Шимко.

Некогда любимый россиянами актер Данила Козловский впал в немилость. Диванные критики разнесли в пух и прах его режиссерскую работу "Тренер", а артист, в свою очередь, позволил себе резкие высказывания в адрес недоброжелателей, чем и вызвал бурю негодования "патриотов". Что случилось с улыбчивым парнем, полюбившимся нам по ролям в фильмах "Экипаж" и "Духless"? О судьбе и характере Данилы Козловского Dni.Ru рассказал"Данила Козловский родился 3 мая 1985года. Это очень разносторонний Телец, провидец и интуит. Человек многогранный, которыймог бы достигнуть больших успехов во всех сферах жизни. При этом, назвать еголидером крайне сложно – он ведомый своим талантом. Недаром говорят, что талантвсегда пробьет себе дорогу. По характеру Козловский не слишком пробивной, ноему всегда помогают нужные люди. Он человек несомненно удачливый, фортуна еголюбит. И чем бы он ни занимался, всегда будет на виду. Кроме того, Козловский будтоэкстрасенс видит людей насквозь. Чувствует восходящие тренды, умеет выделятьперспективных людей", – описал актера эксперт.Судя по схеме гороскопа, путьпредназначения Козловского открылся только в прошлом году, а это значит, что егоглавные карьерные достижения еще впереди. "То, что он начал заниматься режиссурой– правильный ход. Это, скорее всего, и есть тема его жизни, которая оченьнеплохо поднимет актера по карьерной лестнице. Самые лучшие годы подъема иизвестности видны как раз в промежутке от 32 до 40 лет", – уверен астротиполог.Данила за словом в карман неполезет. Этот человек говорит то, что думает. Более того: то, что он говорит –это всегда правда. Так устроен его характер. Он способен прогнозировать,собирать из маленьких деталей большой пазл, выявлять правоту. И часто то, чтоон когда-то сказал, случается через какое-то время. Что касается его грубоговысказывания в адрес россиян, то тут все просто. Козловский очень подвержендиким перепадам настроения, когда стоит вопрос справедливости. Злобныекомментаторы не то чтобы задели его эго. Его задела именно несправедливость ипоклеп."Я вижу в гороскопе Козловского точкиперемещений. Он становится человеком мира. Все его суперпоездки начинаются сконца 2019 года. Возможна даже смена страны или города проживания. И если он переедет куда-то, то это будет ровно через два года. Именно в этот период актерначнет масштабный проект, который его и прославит, – сказал . – Почти уверен, что Данилабудет развиваться именно в режиссуре, и это принесет ему успех. Параллельноначинает открываться еще какая-то сфера. Очень большой человек, опытный истатусный, предложит ему интересный проект. Начиная с осени этого года видно успешноесотрудничество. Это будет работа на 1,5-2 года, где он сможет проявить себя вновом качестве".В промежутке с 2020 по 2021 год вгороскопе видны перемены в личной жизни, а в возрасте с 36 на 37 лет четкообозначена точка отцовства. Очень вероятно, что в этом возрасте у Козловскогородится ребенок, добавил астротиполог.