Некогда любимый россиянами актер Данила Козловский впал в немилость. Диванные критики разнесли в пух и прах его режиссерскую работу Тренер, а артист, в свою очередь, позволил себе резкие высказывания в адрес недоброжелателей, чем и вызвал бурю негодования патриотов. Что случилось с улыбчивым парнем, полюбившимся нам по ролям в фильмах Экипаж и Духless? О судьбе и характере Данилы Козловского Dni.Ru рассказал астротиполог, нумеролог Дмитрий Шимко.
Некогда любимый россиянами актер Данила Козловский впал в немилость. Диванные критики разнесли в пух и прах его режиссерскую работу "Тренер", а артист, в свою очередь, позволил себе резкие высказывания в адрес недоброжелателей, чем и вызвал бурю негодования "патриотов". Что случилось с улыбчивым парнем, полюбившимся нам по ролям в фильмах "Экипаж" и "Духless"? О судьбе и характере Данилы Козловского Dni.Ru рассказал
"Данила Козловский родился 3 мая 1985
года. Это очень разносторонний Телец, провидец и интуит. Человек многогранный, который
мог бы достигнуть больших успехов во всех сферах жизни. При этом, назвать его
лидером крайне сложно – он ведомый своим талантом. Недаром говорят, что талант
всегда пробьет себе дорогу. По характеру Козловский не слишком пробивной, но
ему всегда помогают нужные люди. Он человек несомненно удачливый, фортуна его
любит. И чем бы он ни занимался, всегда будет на виду. Кроме того, Козловский будто
экстрасенс видит людей насквозь. Чувствует восходящие тренды, умеет выделять
перспективных людей", – описал актера эксперт.
Судя по схеме гороскопа, путь
предназначения Козловского открылся только в прошлом году, а это значит, что его
главные карьерные достижения еще впереди. "То, что он начал заниматься режиссурой
– правильный ход. Это, скорее всего, и есть тема его жизни, которая очень
неплохо поднимет актера по карьерной лестнице. Самые лучшие годы подъема и
известности видны как раз в промежутке от 32 до 40 лет", – уверен астротиполог.
Данила за словом в карман не
полезет. Этот человек говорит то, что думает. Более того: то, что он говорит –
это всегда правда. Так устроен его характер. Он способен прогнозировать,
собирать из маленьких деталей большой пазл, выявлять правоту. И часто то, что
он когда-то сказал, случается через какое-то время. Что касается его грубого
высказывания в адрес россиян, то тут все просто. Козловский очень подвержен
диким перепадам настроения, когда стоит вопрос справедливости. Злобные
комментаторы не то чтобы задели его эго. Его задела именно несправедливость и
поклеп.
"Я вижу в гороскопе Козловского точки
перемещений. Он становится человеком мира. Все его суперпоездки начинаются с
конца 2019 года. Возможна даже смена страны или города проживания. И если он переедет куда-то, то это будет ровно через два года. Именно в этот период актер
начнет масштабный проект, который его и прославит, – сказал . – Почти уверен, что Данила
будет развиваться именно в режиссуре, и это принесет ему успех. Параллельно
начинает открываться еще какая-то сфера. Очень большой человек, опытный и
статусный, предложит ему интересный проект. Начиная с осени этого года видно успешное
сотрудничество. Это будет работа на 1,5-2 года, где он сможет проявить себя в
новом качестве".
В промежутке с 2020 по 2021 год в
гороскопе видны перемены в личной жизни, а в возрасте с 36 на 37 лет четко
обозначена точка отцовства. Очень вероятно, что в этом возрасте у Козловского
родится ребенок, добавил астротиполог.