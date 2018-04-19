Злоумышленник поднялся на 11 этаж и через общий незастекленный балкон перелез на балкон чужой квартиры. Отжав дверь, он проник в помещение и совершил кражу...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Восточное Измайлово задержали подозреваемого в квартирных кражах», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В службу «102» обратилась женщина, проживающая в квартире, расположенной на 11 этаже одного из домов по 15-й Парковой улице. По словам потерпевшей, вернувшись вечером домой, она обнаружила пропажу личных вещей, денежных средств и ювелирных украшений. Сумма ущерба составила около 400 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого возле одного из домов на Первомайской улице. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 46-летний приезжий. Установлено, что злоумышленник на лифте поднялся на 11 этаж, где вышел на общий незастекленный балкон. Оттуда он пролез на балкон чужой квартиры, где, отжав дверь, проник в помещение и совершил кражу.Полицейские установили причастность задержанного к совершению аналогичной кражи, совершенной в районе Преображенское.По данным фактам следственными отделами ОМВД России по районам Северное Измайлово и Преображенское возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящий момент полицейские проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73