Пассажир Boeing 737-700, летевшего из Нью-Йорка в Даллас, у которого 17 апреля взорвался левый двигатель, обнародовал видео посадки после разгерметизации салона. Марти Мартинес устроил онлайн-трансляцию с рейса.

Пассажир Boeing737-700, летевшего из Нью-Йорка в Даллас, у которого 17 апреля взорвался левыйдвигатель, обнародовал видео посадки после разгерметизации салона. МартиМартинес устроил онлайн-трансляцию с рейса.ЧПслучилось, когда лайнер компании Southwest Airlines находился на высоте почти десяти километров над штатомПенсильвания. Примерно через 30 минут после вылета раздался звук удара, и самолетначал быстро снижаться. Потом последовал звук второго удара, и л лопнулиллюминатор.К счастью, капитану Тэмми Джо Шульц хватило профессионализма и выдержки,чтобы успешно приземлиться. Она точно описала диспетчерам чрезвычайноепроисшествие на борту и попросила прислать скорую на взлетно-посадочную полосу.Самолет сел в международном аэропорту Филадельфии. Единственной жертвой произошедшего стала 43-летняя мать двоихдетей Дженнифер Риордан,передает The Sun. Она сидела у разбитого взрывом иллюминатора. Женщина скончалась в одной из больниц Филадельфии. Ранее отец одного изпассажиров рассказал, что обломки попали в салон и ранили человека.Известно, что 56-летняяТэмми Джо Шульц служила в рядах ВМС США. В 1985 году она стала одной из первыхв стране военных женщин-пилотов и входила в состав эскадрильи тактических самолетоврадиоэлектронной борьбы. Поскольку в ВМС запрещено задействоватьженщин в зоне боевых действий, Тэмми стала инструктором, а в 1993 году покинуларяды военно-морских сил США. С этого момента она стала пилотом компании Southwest Airlines.