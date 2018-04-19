Пассажир Boeing
737-700, летевшего из Нью-Йорка в Даллас, у которого 17 апреля взорвался левый
двигатель, обнародовал видео посадки после разгерметизации салона. Марти
Мартинес устроил онлайн-трансляцию с рейса.
Пассажир Boeing
737-700, летевшего из Нью-Йорка в Даллас, у которого 17 апреля взорвался левый
двигатель, обнародовал видео посадки после разгерметизации салона. Марти
Мартинес устроил онлайн-трансляцию с рейса.
ЧП
случилось, когда лайнер компании Southwest Airlines находился на высоте почти десяти километров над штатом
Пенсильвания. Примерно через 30 минут после вылета раздался звук удара, и самолет
начал быстро снижаться. Потом последовал звук второго удара, и л лопнул
иллюминатор.
К счастью, капитану Тэмми Джо Шульц хватило профессионализма и выдержки,
чтобы успешно приземлиться. Она точно описала диспетчерам чрезвычайное
происшествие на борту и попросила прислать скорую на взлетно-посадочную полосу.
Самолет сел в международном аэропорту Филадельфии. Единственной жертвой произошедшего стала 43-летняя мать двоих
детей Дженнифер Риордан,
передает The Sun. Она сидела у разбитого взрывом иллюминатора. Женщина скончалась в одной из больниц Филадельфии. Ранее отец одного из
пассажиров рассказал, что обломки попали в салон и ранили человека.
Известно, что 56-летняя
Тэмми Джо Шульц служила в рядах ВМС США. В 1985 году она стала одной из первых
в стране военных женщин-пилотов и входила в состав эскадрильи тактических самолетов
радиоэлектронной борьбы. Поскольку в ВМС запрещено задействовать
женщин в зоне боевых действий, Тэмми стала инструктором, а в 1993 году покинула
ряды военно-морских сил США. С этого момента она стала пилотом компании Southwest Airlines.