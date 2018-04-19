Гостиница будет иметь категорию четыре звезды и рассчитана на 228 номеров. В планах Pentahotels расширить свое присутствие в России

Отель в обновленном доме-книжке на Новом Арбате,15 планируется открыть летом, об этом рассказал в четверг журналистам президент Pentahotels Worldwide Юджин Стааль.Ранее генеральный директор Capital Group Валентина Становова сообщила, что обновленное здание дома-книжки будет называться The Book. В нем разместится гостиница, под управлением немецкого оператора Pentahotels Worldwide, а также сервисные апартаменты под управлением Intermark Hospitality и апартаменты The Book Apartments."Мы планируем открытие летом", - сказал Юджин Стааль. Открытие не будет одномоментным, все функции отеля будут запускаться и тестироваться постепенно, уточнил он.Отель будет работать под названием Pentahotels Moscow Arbat. Он будет рассчитан на 228 номеров. Это будет отель категории "четыре звезды". По словам Юджина Стааля, средняя стоимость номера в сутки составит 4,5 тыс рублей. В отеле также разместится коворкинг, тренажерный зал, и разные виды активностей.Забронировать номер в отеле можно будет всеми доступными способами - по телефону, через Booking, сайт гостиницы или просто придя в отель. Когда точно будет доступна бронь, Юджин Стааль, не уточнил, но сказал, что работа в этом направлении активно ведется, точно также как решается вопрос размещения футбольных болельщиков во время ЧМ. Например, идут переговоры с голландской и немецкой футбольной ассоциацией о возможном размещении болельщиков.Сам президент Pentahotels Worldwide признался, что давно хотел реализовать подобный проект в Москве, в которую он влюблен. Сейчас, по его словам, Pentahotel насчитывает 28 отелей по всему миру. "Мы запустили программу 2021. Наша цель к 2021 увеличить число гостиниц с существующих 28 до 100", - сказал Юджин Стааль.В планах также развивать новые проекты в России. Отель на Арбате, по его словам, должен стать "дверью к российскому рынку". Это наш первый позитивный шаг в этом направлении, отметил он.Руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Татьяна Веллер назвала открытие отеля своевременным. По ее словам, московскому гостиничному рынку не хватает качественных и доступных отелей. При этом, спрос на них растет. В 2017 году московские качественные отели установили шестилетний рекорд по загрузке -74% номеров было занято."Если загрузка отелей выше 70%, значит, есть неудовлетворенность по спросу. Это значит, что рынку есть куда двигаться и предлагать новые продукты, которые он сможет поглотить", - сказала Татьяна Веллер.Помимо, отеля в обновленном доме-книжке появятся сервисные апартаменты под управлением Intermark Hospitality - Intermark Residence Arbat, которые являются новинкой для российского рынка. В них можно будет арендовать студию, а также двух-, трех- или четырехкомнатные апартаменты. Всего будет 104 подобных апартамента."Главное преимущество данного формата – это возможность чувствовать себя как дома, разместившись в просторных апартаментах с собственной кухней и определенным набором доступных сервисных услуг", - говорит Генеральный директор Intermark Hospitality Карине Шмарёва.По словам исполнительного директора Capital Group Михаил Хвесько, открытие сервисных апартаментов запланировано на осень. Сейчас в приоритете – блок Pentahotels, отметил он. Технически гостиница должна быть готова в июне, сказал он.26-этажный дом-книжка на Новом Арбате, 15 был построен в 1968 году и долгое время принадлежал городу. В 2016 году здание на аукционе выкупил компания "Апарт Груп". Сейчас компанию контролирует совладелец Capital Group Павел Тё. Он выступит инвестором проекта, а сама компания — девелопером.