В процессе осмотра освобожденных от боевиков населенных пунктов в районе Восточная Гута сделано несколько сенсационных находок. Помимо прочего, были обнаружены дымовые шашки и хлор западного производства, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В процессе осмотра освобожденных от боевиков населенныхпунктов в районе Восточная Гута сделано несколько сенсационных находок. Помимопрочего, были обнаружены дымовые шашки и хлор западного производства,рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.На освобожденных сирийскими правительственными войскамитерриториях был обнаружен хлор, произведенный в Германии, а также дымовые шашкииз Великобритании, которые могли быть использованы террористами."Обнаружены контейнеры с хлором – самым страшным видомхимического оружия – из Германии, а также дымовые шашки производством города —внимание! – Солсбери", – озвучила сенсационную информацию Захарова.Именно в британском Солсбери был отравлен бывший сотрудникГРУ Сергей Скрипаль. Лондон обвинил в случившемся Москву. Россия их отвергла,призвав к объективному расследованию обстоятельств случившегося. По словам Захаровой,выявленный факт сложно комментировать. Она подчеркнула, что речь идет нестолько о странах, сколько о политиках и руководителях, "которые отдаютподобные приказы и принимают подобные решения".Сообщения о химической атаке в пригороде Дамаска Думе началираспространяться 7 апреля. Запад обвинил правительство арабской республики вприменении отравляющих веществ против боевиков. Досталось и России: Вашингтоннакинулся на Москву, обвинив ее в том, что она покрывает режим Башара Асада.Россия отвергла все эти утверждения, назвав их лживыми.Нападение на Сирию произошло в ночь на субботу, 14 апреля.США, Великобритания и Франция выпустили по Дамаску, Хомсу и ряду военныхобъектов 103 ракеты. Большую их часть сбила сирийская противовоздушная оборона,состоящая из систем советского производства 30-летней давности.Россия с самого начала сомневалась в подлинности сообщений охимической атаке. Позже догадки Москвы подтвердились. В Думе был найден11-летний мальчик по имени Хасан. Он рассказал, что его вынудили сниматься впостановочном ролике о химатаке, предложив за эту еду. Он согласился, посколькуего семья тогда голодала.Бывший сотрудник главного разведывательного управления (ГРУ)Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии 4марта в городке Солсбери недалеко от Лондона. Правоохранительные органыСоединенного Королевства заявили, что пострадавшие были отравленынервно-паралитическим веществом под названием "Новичок". Россияпредставила доказательство, что отравляющая субстанция была запатентована ипроизведена в США.