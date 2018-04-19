В процессе осмотра освобожденных от боевиков населенных
пунктов в районе Восточная Гута сделано несколько сенсационных находок. Помимо
прочего, были обнаружены дымовые шашки и хлор западного производства,
рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В процессе осмотра освобожденных от боевиков населенных
пунктов в районе Восточная Гута сделано несколько сенсационных находок. Помимо
прочего, были обнаружены дымовые шашки и хлор западного производства,
рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
На освобожденных сирийскими правительственными войсками
территориях был обнаружен хлор, произведенный в Германии, а также дымовые шашки
из Великобритании, которые могли быть использованы террористами.
"Обнаружены контейнеры с хлором – самым страшным видом
химического оружия – из Германии, а также дымовые шашки производством города —
внимание! – Солсбери", – озвучила сенсационную информацию Захарова.
Именно в британском Солсбери был отравлен бывший сотрудник
ГРУ Сергей Скрипаль. Лондон обвинил в случившемся Москву. Россия их отвергла,
призвав к объективному расследованию обстоятельств случившегося. По словам Захаровой,
выявленный факт сложно комментировать. Она подчеркнула, что речь идет не
столько о странах, сколько о политиках и руководителях, "которые отдают
подобные приказы и принимают подобные решения".
Сообщения о химической атаке в пригороде Дамаска Думе начали
распространяться 7 апреля. Запад обвинил правительство арабской республики в
применении отравляющих веществ против боевиков. Досталось и России: Вашингтон
накинулся на Москву, обвинив ее в том, что она покрывает режим Башара Асада.
Россия отвергла все эти утверждения, назвав их лживыми.
Нападение на Сирию произошло в ночь на субботу, 14 апреля.
США, Великобритания и Франция выпустили по Дамаску, Хомсу и ряду военных
объектов 103 ракеты. Большую их часть сбила сирийская противовоздушная оборона,
состоящая из систем советского производства 30-летней давности.
Россия с самого начала сомневалась в подлинности сообщений о
химической атаке. Позже догадки Москвы подтвердились. В Думе был найден
11-летний мальчик по имени Хасан. Он рассказал, что его вынудили сниматься в
постановочном ролике о химатаке, предложив за эту еду. Он согласился, поскольку
его семья тогда голодала.
Бывший сотрудник главного разведывательного управления (ГРУ)
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии 4
марта в городке Солсбери недалеко от Лондона. Правоохранительные органы
Соединенного Королевства заявили, что пострадавшие были отравлены
нервно-паралитическим веществом под названием "Новичок". Россия
представила доказательство, что отравляющая субстанция была запатентована и
произведена в США.