Басманный суд Москвы расторг договор о передаче исключительных прав на песни лидера группы Кино Виктора Цоя компании Музыкальное право. Истцом по делу выступал отец певца Роберт Цой.

Басманный суд Москвы расторг договор о передаче исключительных прав на песни лидера группы "Кино" Виктора Цоя компании "Музыкальное право". Истцом по делу выступал отец певца Роберт Цой.По словам адвоката, при заключении договора на передачу музыкальных прав 16 января 2017 года Роберт Цой был введен в заблуждение. А договор, заключенный в 2011 году противоречит положениям действующего законодательства РФ по интеллектуальной собственности.По словам защитника музыкальной компании, Роберт Цой пытается нарушить длительные стабильные отношения, так как договор проходил согласование между сторонами и в него вносились правки.Тем не менее, судья постановил признать договор недействительным, передает РИА Новости.В июне 2017 года Басманный суд уже расторг аналогичный договор между компанией "Музыкальное право" и Александром Цоем, сыном Виктора Цоя.