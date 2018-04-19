Сирия передала России две неразорвавшиеся ракеты США. Они были доставлены 17 апреля нашим военным.

Сирияпередала России двенеразорвавшиеся ракеты США. Они были доставлены 17 апреля нашим военным.Вашингтон такая новость привела в замешательство. Представителькомитета начальников штабов вооруженных сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи заявил,что американскому военному ведомству об этом ничего неизвестно.Маккензи даже не нашелся, как выйти из щекотливойситуации, просто констатировав свою неосведомленность. "Это новое для меня. Незнаю", – цитирует генерал-лейтенанта РИА Новости.В свою очередь военный эксперт Борис Рожин считает,что локальные войны нужны в том числе для того, чтобы собирать информацию овооружении противника. "Военные смотрят, что из их технологий можно либоиспользовать с пользой для себя, либо чтобы разработать средствапротиводействия. Переданные ракеты могут выявить какие-то новые техническиерешения, которые американцы используют в своих ракетах для преодоления системПВО, постановки ложных целей и помех", – сказал Рожин.По его мнению, теперь российскиевооруженные силы смогут разработать более совершенные меры противодействия этимтипам оружия. Эксперт подчеркнул, что даже если Москве передали ракеты"Томагавк", которые знакомы российским военным, то специалисты смогут получитьновую информацию, ведь ракеты модернизируются.Напомним, 14 апреля США, Британия и Франция нанеслиракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые,по их мнению, используются для производства химического оружия. Онивыпустили по Сирии более ста ракет. По данным Пентагона, все они достиглицели, а по данным Минобороны России, большая часть ракет была сбитасирийской ПВО.