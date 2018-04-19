Общая сумма ущерба, причиненная хозяевам дачных домов, жителям Московской и Тверской областей, составила более 38 000 рублей.

Следственным отделением ОМВД России по Кольчугинскому району завершено расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного в отношении 35-летнего местного жителя по фактам кражи имущества.Следствием доказано, что осенью 2017 года мужчина путем взлома входных дверей незаконно проникал в дачные дома, расположенные на территории Кольчугинского района, откуда похищал бытовые предметы, электрические инструменты и технику. Общая сумма ущерба, причиненная хозяевам дачных домов, жителям московского и тверского регионов, превысила 38 000 рублей.Также установлено, что в сентябре 2017 года 35-летний обвиняемый совершил кражу велосипеда стоимостью шесть тысяч рублей у своей 50-летней знакомой.Мужчина был задержан сотрудниками полиции на территории города Кольчугино и доставлен в отделение полиции. Задержанный пояснил, что часть похищенных предметов быта он успел продать, а деньги потратил на личные нужды. Часть имущества была изъята и возвращена законным владельцам.В настоящее время материалы уголовного дела по трем эпизодам противоправной деятельности направлены для рассмотрения в суд.