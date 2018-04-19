Певица Эдита Пьеха отправилась домой после длительной госпитализации. Артистка благодарна поклонникам за поддержку.

Певица Эдита Пьеха отправиласьдомой после длительной госпитализации. Артистка благодарна поклонникам заподдержку."Яуже дома. Бешеный кашель прошел, температура в норме. Теперь я в полномпорядке. Еще постараюсь порадовать всех, кому небезразлично мое творчество.Спасибо вам огромное за то, что переживаете!" – рассказала звезда журналистам изданияНапомним, что в начале апреля стало известно, что Пьехапопала в больницу. Медики диагностировалиу нее сезонное обострение бронхита.гости к заболевшей звезде напрашивались журналисты федерального канала. ЭдитаСтаниславовна разрешила им приехать, но попросила захватить по дорогенеобходимые медикаменты в аптеке. Репортеры выполнили просьбу звезды, а та, всвою очередь, отдала деньги за покупку.Сразупосле того, как об этом стало известно широкой общественности в Сети, поползли сплетни о том, что журналисты были вынужденыехать к артистке с целым пакетом лекарств, так как никто из близких не смогнайти пары часов для помощи знаменитой родственнице.Позжепевице пришлось публично оправдывать членов семьи. "В тот день все мои близкиебыли очень заняты. Но я ничего страшного в этом не вижу. Как самочувствие? Покане идеальное, кашель все не проходит. Но жить буду", – цитирует певицусайт "Комсомольская правда".