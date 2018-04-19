Участница конкурса Мисс-Сочи 1998 года Элеонора Кондратюк перенесла 200 операций. Женщина решилась откровенно рассказать о том, что с ней произошло 2 сентября 1999 года.

Участница конкурса "Мисс-Сочи" 1998 года Элеонора Кондратюкперенесла 200 операций. Женщина решилась откровеннорассказать о том, что с ней произошло 2 сентября 1999 года.Спустя 19 лет после трагедии Кондратюк издала книгу "Элеонора.Я выбрала жизнь" о том, что пережила за эти годы. В ней она поделилась своимивоспоминаниями о страшном дне и тем, что ей пришлось пройти за эти годы. Элеоноране отчаялась, она увлеклась творчеством и получила диплом психолога.В далеком 98-м девушка не завоевала коронуна конкурсе красоты "Мисс Сочи", но получила третье место – приз зрительскихсимпатий и титул "Мисс Очарование". Но 2 сентября 1999 года навсегда разделилжизнь Элеоноры на до и после. В тот день 19-летнюю голубоглазую блондинкукрасавицу облили кислотой.В тяжелейшем состоянии ее доставили вкраевой ожоговый центр, где врачи буквально вытащили Элеонору с того света, носочинка навсегда ослепла. После случившегося красавица долго не моглаоправиться, она вела затворнический образ жизни. Но сильный характер и воля кжизни одержали верх.Как оказалось, в тотзлополучный день девушка пошла на пляж вместе со своей подругой Светой. "Мневстретились две маленькие, очень милые девочки. Очевидно, первоклассницы,нарядно одетые, с белыми бантиками. Я заметила, что, переговариваясь, смотрятони почему-то не перед собой и даже не на меня, а прямо мне за спину.Последнее, что я увидела, – чистое, ярко-синее, невероятно красивое небо. Ивсе! Я повернулась назад, но, кроме плотного, почему-то коричневого цвета,ничего не увидела", – цитирует Кондратюк сайт"Комсомольская правда".К девушке подбежал20-летний парень и, резко схватив Элеонору за волосы, выхватил из сумки банкусерной кислоты и вылил ей на лицо. Позже выяснилось, что перед нападениемзлоумышленник смешал кислоту с растительным маслом, чтобы труднее было еесмыть. Кислота сожгла глаза, дыхательные пути, кожу на лице, шее и плечах.В шоке от произошедшего девушкавсе же смогла добежать до школы, мимо которой проходил ее путь. Там ей помогучитель труда. Вскоре прибежала медсестра, которая вколола обезболивающее.Организатором преступления стал бывший поклонникЭлеоноры. Он обиделся на красавицу за то, что та посмела отказать в близости.Местный рэкетир собрал пятерых пособников, готовых за деньги выследить ирасправиться с "непокорной". В суде воздыхатель получил 11 лет, его пособники –по шесть и семь лет. Исполнителя нападения убили еще до того, как дело дошло досуда.Спустя время ещеодин из преступников умер в тюрьме."Ежедневно осматривая меня,снова и снова врачи констатировали, что оперировать еще нельзя, необходимождать, когда закончится процесс разъедания, но шансов на выживание практическиуже нет", – вспоминает Элеонора. Но она не сдалась. За 19 лет она пережила 200операций. Ей пересадили кожу, волосы, восстановили нос, пытались вернуть изрение, но не получилось.Несмотря натрагедию, жительница Сочи не потеряла радость жизни. Она окончила Академическуюшколу дизайна, продолжает рисовать и сейчас. Также 37-летняя Кондратюк частопосещает ожоговые клиники и делает все возможное, чтобы жизнь попавших в бедулюдей была хоть капельку легче, помогая тем, кто попал в похожую ситуацию.