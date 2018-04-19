Адвокаты Юлии Началовой не смогли вернуть певице права. Lexus исполнительницы продолжит пылиться в гараже.

Адвокаты Юлии Началовой не смогли вернуть певице права. Lexusисполнительницы продолжит пылиться в гараже.В конце прошлого года автоледизадержали на дороге за нарушение ПДД. Алкоголем от нее не пахло, но вела онасебя странно. Позже Юлия объяснила свое необычное поведение испугом: "Я приоткрылаокно, мне никто не представился. Начали светить в глаза, потребовали документы,сказали, чтобы я быстро выходила из автомобиля. Я испугалась и заблокироваламашину. Я не понимала, настоящие это полицейские или нет. Справа – парк, слева– мойка, стройка лес. Ночь. По самой улице не ездят машины, и пешеходов нет.Внезапно нарисовываются понятые и включается камера".Началова отказалась проходитьмедицинское освидетельствование как на месте, так и в кабинете нарколога. Витоге артистку отстранили от управления автомобилем.Певица была не согласна с обвинениямии обратилась к адвокатам. Юристы помогли Началовой составить апелляционную жалобу, но Дорогомиловский суд городаМосквы отклонил ее. Певица на заседание не явилась, за нее отдувалисьзаконники. Теперь они намерены вновь обжаловать решение суда.Отметим, что ранее пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаеварассказывала, что представители артистки также борются за восстановление еедоброго имени. По мнению Исаевой этот скандал подмочил репутацию исполнительницы."Ее тут же окрестили чуть ли не алкоголичкой и наркоманкой, хотя это абсолютнаяложь. Юля работает с двух лет, поет и выступает, у нее нет времени и желаниязаливать в себя алкоголь. Так что в ближайшие дни юристы Юлии будут искатьспособы восстановления безупречного имиджа Началовой как артиста", – цитируетменеджера StarHit.