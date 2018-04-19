Осуждённого привлекли к административной ответственности за публичную демонстрацию нацистской символики. Татуировка в виде свастики находится у него на плече, а показывал он её сокамерникам пятой исправительной колонии во время помывки в бане.

Осуждённого привлекли к административной ответственности за публичную демонстрацию нацистской символики. Татуировка в виде свастики находится у него на плече, а показывал он её сокамерникам пятой исправительной колонии во время помывки в бане. Санкции статьи, по которой привлекли заключенного, предусматривают штраф до 2 тысяч рублей либо арест до пятнадцати суток с конфискацией предмета административного правонарушения.