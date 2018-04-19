Сотрудники УВД по ЮЗАО пришли в Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, чтобы сдать кровь для детей...

Вот уже много лет миллионы людей на добровольной основе сдают кровь, чтобы помочь тому, кто в ней нуждается. Очень часто от наличия в медицинском учреждении этого важного компонента - зависит жизнь человека.В преддверии празднования «Дня донора» сотрудники УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве пришли в Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, чтобы сдать кровь для детей.Сотрудники УВД уже не первый год являются донорами, среди них есть и почетные доноры. Оперуполномоченный ОУР ОМВД России по району Коньково лейтенант полиции Александр Титов в свои 23 года сдал кровь более 25 раз и в 2017 году удостоился звания «Почетный донор г. Москвы».Полицейские ежегодно на безвозмездной основе сдают кровь для тех, кому она необходима. Стражи правопорядка знают цену жизни и поэтому стараются хоть немного, но помочь тем, кому она дорога.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56