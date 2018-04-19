Президент Украины Петр Порошенко в бытность министром экономического развития и торговли заставлял правительство строить корабли на своем заводе. Такое заявление сделал экс-глава генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Ильин.

Президент Украины Петр Порошенко в бытность министромэкономического развития и торговли заставлял правительство строить корабли насвоем заводе. Такое заявление сделал экс-глава генштаба Вооруженных сил Украины(ВСУ) Юрий Ильин.По его словам, речь идет о программе кораблестроения длявоенно-морского флота, которая была запущена в 2011 году. Первым по ней былпостроен корвет "Владимир Великий". После этого были заложеныбронированные катера, которые приняли на вооружение спустя несколько лет.Изначально, после оценки всех украинских предприятий, былорешено строить корабли на Черноморском судостроительном заводе. Но из-за того,что главой министерства экономического развития был Порошенко, отметил Ильин,решение было заблокировано. По его словам, поступило требование разместитьзаказ на заводе "Ленинская Кузня". Нынешний украинский лидер владеетэтим предприятием опосредованно.Ильин занимал свой пост с 2012 по 2014 годы. Порошенко занялкресло главы министерства экономического развития и торговли Украины в марте2012 года. Однако оставил его спустя девять месяцев – в декабре того же года.Напомним, накануне украинские моряки отправили жалобноеписьмо на имя Порошенко с просьбой предоставить им жилье. Моряки, ранееслужившие в Крыму и уехавшие с полуострова после его воссоединения с Россией,сетуют, что им обещали предоставить жилье по новому месту службы, но до сих порникакого прогресса в деле нет.Они выразили надежду, что проблема все-таки будет решена. Впротивном случае военнослужащие пригрозили Порошенко выехать в Крым и принятьгражданство России. Всего под письмом подписались 35 офицеров военно-морскихсил.Эксперты полагают, что украинский лидер вряд ли в состояниирешить проблему. По словам политолога Ивана Мезюхо, Порошенко будет лишь делатьпопулистские заявления в расчете на подъем собственного рейтинга в канунпрезидентских выборов, которые состоятся уже в следующем году.