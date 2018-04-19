Президент Украины Петр Порошенко в бытность министром
экономического развития и торговли заставлял правительство строить корабли на
своем заводе. Такое заявление сделал экс-глава генштаба Вооруженных сил Украины
(ВСУ) Юрий Ильин.
Президент Украины Петр Порошенко в бытность министром
экономического развития и торговли заставлял правительство строить корабли на
своем заводе. Такое заявление сделал экс-глава генштаба Вооруженных сил Украины
(ВСУ) Юрий Ильин.
По его словам, речь идет о программе кораблестроения для
военно-морского флота, которая была запущена в 2011 году. Первым по ней был
построен корвет "Владимир Великий". После этого были заложены
бронированные катера, которые приняли на вооружение спустя несколько лет.
Изначально, после оценки всех украинских предприятий, было
решено строить корабли на Черноморском судостроительном заводе. Но из-за того,
что главой министерства экономического развития был Порошенко, отметил Ильин,
решение было заблокировано. По его словам, поступило требование разместить
заказ на заводе "Ленинская Кузня". Нынешний украинский лидер владеет
этим предприятием опосредованно.
Ильин занимал свой пост с 2012 по 2014 годы. Порошенко занял
кресло главы министерства экономического развития и торговли Украины в марте
2012 года. Однако оставил его спустя девять месяцев – в декабре того же года.
Напомним, накануне украинские моряки отправили жалобное
письмо на имя Порошенко с просьбой предоставить им жилье. Моряки, ранее
служившие в Крыму и уехавшие с полуострова после его воссоединения с Россией,
сетуют, что им обещали предоставить жилье по новому месту службы, но до сих пор
никакого прогресса в деле нет.
Они выразили надежду, что проблема все-таки будет решена. В
противном случае военнослужащие пригрозили Порошенко выехать в Крым и принять
гражданство России. Всего под письмом подписались 35 офицеров военно-морских
сил.
Эксперты полагают, что украинский лидер вряд ли в состоянии
решить проблему. По словам политолога Ивана Мезюхо, Порошенко будет лишь делать
популистские заявления в расчете на подъем собственного рейтинга в канун
президентских выборов, которые состоятся уже в следующем году.