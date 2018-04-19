Пролить свет на отравление в Солсбери должен был доклад экспертов Организации по запрещению химоружия. Но обсуждение документа, часть которого засекретили по требованию Британии, вызвало новые вопросы. Почему Россию обвиняют в изготовлении вещества, формула которого известна многим странам НАТО? И откуда в пробах токсичный химикат из лабораторий Британии и США?

Пролить свет на отравление в Солсбери должен был доклад экспертов Организации по запрещению химоружия. Но обсуждение документа, часть которого засекретили по требованию Британии, вызвало новые вопросы. Почему Россию обвиняют в изготовлении вещества, формула которого известна многим странам НАТО? И откуда в пробах токсичный химикат из лабораторий Британии и США? Собственное расследование ведет Следственный комитет России. А съемочной группе "Вестей" удалось опросить соседей Юлии Скрипаль в Москве.Девушка выходит из такси, проходит через рамки металлоискателя на входе, а дальше уже в руке с посадочным талоном — проходит в чистую зону аэропорта на посадку. Эти кадры из аэропорта Шереметьево, последние, на которых достоверно — именно Юлия Скрипаль. Видео опубликовали российские следователи, которые проследили весь путь девушки из Москвы в Солсбери.На самолете Юлия Скрипаль и доставила отравляющее вещество в Соединённое Королевство, такова версия британских властей. Якобы так называемый "Новичок" подложили к Юлии в чемодан. Но после проверки Следственного комитета стало ясно — эта версия британцев, как и многие другие, вылетела в трубу.Но ни одно опровержение, кажется, не разорит британские власти. Следователи установили, что ни у одного из летевших тем же рейсом пассажиров не зафиксировано признаков интоксикации. То же и с таксистом, который отвез Юлию в аэропорт.Кроме того, в ходе расследования удалось установить места работы Юлии Скрипаль в России, ее круг общения и адреса проживания.У Юлии в Москве осталась двухкомнатная квартира на Давыдковской улице, где, по словам соседей, она затеяла ремонт. То есть уезжать из России на совсем явно не собиралась."Там был ремонт в последнее время, и выла собака, вот что я знаю. — Выла собака? – Ну, она ж там одна была брошенная на какое-то время", — рассказал Валерий Кузнецов.Но вместе с исчезновением Юлии, из поля зрения соседей пропал и ее молодой человек Степан."Как вот и она пропала, и молодой человек пропал. Ни ее, ни его, ни собак, никого", — поведала Татьяна Яковлева.Любимый человек, квартира, работа, собака — причин вернуться в Россию у Юлии Скрипаль немало. Но британские таблоиды сообщают об обратном — девушка хочет попросить убежища в Великобритании. В достоверности информации, предоставляемой британской стороной, официальные лица тоже, мягко говоря, сомневаются. Великобритания встала на скользкий путь, пытаясь скрыть правду по делу Скрипаля."Мы для начала задали главный вопрос, ключевой вопрос руководителю миссии ОЗХО — действительно ли, как это утверждают британцы по результатам независимой экспертизы, проведенной экспертами ОЗХО, можно судить о страновой принадлежности, примененного токсичного химиката? И мы получили совершенно ясный недвусмысленный ответ — нет, это не представляется возможным", — сообщил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.Несколько раз менялась позиция и по наличию токсичного химиката BZ в пробах из Солсбери. Информация об этом была предоставлена российскому МИДу швейцарской лабораторией на условиях конфиденциальности.Однако сначала ОЗХО опровергла какое-либо наличие BZ, стоявшего на вооружении в США и других странах НАТО, потом добавила — химикат был не в пробах, а в контрольном образце и якобы был туда добавлен специально, чтобы проверить компетенцию лаборатории."Руководитель головной лаборатории — Нидерланды — также сообщил, что прекурсор BZ в пробах был обнаружен, но был, внимание, специально добавлен в пробы экспертами ОЗХО, чтобы дополнительно подтвердить уровень компетенции лаборатории. То есть, по делу мирового значения материалы отправляются в лабораторию, чью компетентность нужно подтвердить, добавив, так сказать, для интереса еще какие-то вещества", — сообщила Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.Другими словами, специалисты сомневаются, были ли все отравлены одним и тем же веществом, как утверждают их зарубежные коллеги. Возможно, сомнений было бы меньше, если бы британская сторона предоставила России доступ к расследованию.Но даже Организация по запрещению химического оружия материалы своего химического и спектрального анализа передала только Лондону, хотя Москва — такой же равноправный член ОЗХО, Тем не менее, российской стороне все выводы предлагается принять на веру.