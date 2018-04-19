Сотрудник института российской истории РАН Владимир Лавров ответил на слова президента Украины Петра Порошенко, который назвал основание Москвы опрометчивым решением. По его словам, российская столица уже в середине XII века была значимым пунктом, а раз так, то Москва намного древнее, чем принято считать.

Сотрудник института российской истории РАН Владимир Лавровответил на слова президента Украины Петра Порошенко, который назвал основаниеМосквы "опрометчивым решением". По его словам, российская столица уже в середине XIIвека была значимым пунктом, а раз так, то Москва намного древнее,чем принято считать.Историк напомнил, что первое упоминание Москвы в летописиотносится к 1147 году. Это связано со встречей в городе двух князей, которыеприбыли туда со слугами и дружинами. "То есть Москва уже была такимпунктом, где все они могли остановиться", – сказал ученый.По его словам, Москва старше, чем принято считать. Лавровотметил, что это подтверждают раскопки на Манежной площади, которые даютоснования полагать, что город существовал уже примерно 100 лет. "Безвсяких киевских и иных князей", – цитирует историка .Он также отметил, что термин Киевская Русь, который частоупотребляет украинский лидер, желая подчеркнуть преемственность Незалежной, вто время и вовсе не употреблялся. "В то время говорили просто "Русь" или"Русская земля", – сказал Лавров. По его словам, подобные заявления стоитвоспринимать как попытки украинизировать общую историю двух стран.Напомним, ранее Петр Порошенко попросил поддержать егообращение к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса обавтокефалии Украинской церкви. По его словам, это станет "восстановлениемисторической справедливости.Он отметил, что христианство на Русь пришло из Византии."И уже потом мы поделились им с тем Залесьем, где древние киевские князьяочень опрометчиво основали Москву", – добавил Порошенко.