Минтранс предлагает запретить перевозить в метро детей в колясках, бегать по эскалатору, фотографировать профессиональным и стационарным оборудованием и размещать ручную кладь на сиденьях вагонов и скамейках станций.

Минтранс РФ опубликовал проект приказа об утверждении типовых правил пользования метро. Ведомство предлагает запретить перевозить в метро детей в колясках, бегать по эскалатору, фотографировать профессиональным и стационарным оборудованием и размещать ручную кладь на сиденьях вагонов и скамейках станций.В правилах прописано, что пассажиры обязаны уступать места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. В правилах метро в настоящее время эта форма дана только в качестве рекомендации.Создание единого свода правил направлено на повышение скорости обслуживания и ориентации пассажиров, что сократит количество обращений за справками к персоналу, отмечается в пояснительной записке к проекту.Приказ вступит в силу после закона 442-ФЗ — 30 декабря 2018 года, сообщает "Интерфакс".