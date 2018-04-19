Политическую подоплеку усмотрели американские деятели искусств в решении иммиграционной службы США. Власти Штатов отказали в визах приме-балерине Большого театра Ольге Смирновой и ее партнеру Якопо Тисси.

Политическую подоплеку усмотрели американские деятелиискусств в решении иммиграционной службы США. Власти Штатов отказали в визахприме-балерине Большого театра Ольге Смирновой и ее партнеру Якопо Тисси.Смирнова и Тисси должны были выступать 16 апреля вЛинкольн-центре в Нью-Йорке. Решение об отказе в выдаче визы танцовщикам смировым именем было принято 10 апреля, но сообщили об этом лишь теперь.Власти США заявили, что в отказе членам балетной труппыБольшого нет политического контекста. Однако председатель международного детского июношеского танцевального конкурса Youth America Grand Prix Линда Морс придерживается другого мнения. Она напомнила, что даже в годы холодной войны в США приезжали артистыБольшого театра.Морс беспокоится, что отказ во въезде Смирновой можетвызвать реакцию не только в России. Прима-балерина, по ее словам, считается номером один в мире.Это не первый случай отказа в американской визе. В прошломмесяце сборной России по вольной борьбе закрыли въезд в США. Как заявила тогда официальный представитель американского посольства Мария Олсон, США не может выдать визы всем, кто просит.Она подчеркнула: несмотря на ограничения, которые Россия накладывает на американских дипломатов, США всегда находили возможность удовлетворить запросы МИДа. В итоге российские спортсмены пропустили соревнования Кубка мира, который стартовал в Айове 5 апреля.Тем временем появилась информация о том, что Смирновой и Тиссимогли отказать во въезде в США из-за неправильной заявки. Организаторы подализапрос на визу, обычно предоставляемую группам артистов. Россияне должныбыли выступить отдельно от труппы. Тем не менее, по данным издания Page Six, впрошлом артисты получали такие визы без проблем.