Политическую подоплеку усмотрели американские деятели
искусств в решении иммиграционной службы США. Власти Штатов отказали в визах
приме-балерине Большого театра Ольге Смирновой и ее партнеру Якопо Тисси.
Политическую подоплеку усмотрели американские деятели
искусств в решении иммиграционной службы США. Власти Штатов отказали в визах
приме-балерине Большого театра Ольге Смирновой и ее партнеру Якопо Тисси.
Смирнова и Тисси должны были выступать 16 апреля в в
Линкольн-центре в Нью-Йорке. Решение об отказе в выдаче визы танцовщикам с
мировым именем было принято 10 апреля, но сообщили об этом лишь теперь.
Власти США заявляют, что в отказе членам балетной труппы
Большого нет политического контекста. Однако председатель международного детского и
юношеского танцевального конкурса Youth America Grand Prix Линда Морс совсем
другого мнения. Она напомнила, что даже в годы холодной войны в США приезжали артисты
Большого театра.
Морс беспокоится, что отказ во въезде Смирновой может
вызвать реакцию не только в России – ведь прима-балерина, по ее словам, считается
сейчас номером один в мире.
Это не первый случай отказа в американской визе. В прошлом
месяце сборной России по вольной борьбе закрыли въезд в США. Как заявила тогда официальный представитель американского посольства Марии Олсон, США не может выдать визы всем, кто просит. Она отметила, что несмотря на ограничения, которые Россия накладывает на американских дипломатов, США всегда находили возможность удовлетворить все запросы МИДа. В итоге российские спортсмены пропустили соревнования Кубка мира, который стартовал в Айове 5 апреля.
Тем временем появилась информация, что Смирновой и Тисси
могли отказать во въезде в США из-за неправильной заявки. Организаторы подали
запрос на визу, обычно предоставляемую группам артистов. Россияне же должны
были выступить отдельно от труппы. Тем не менее, по данным издания Page Six, в
прошлом артисты получали такие визы без проблем.