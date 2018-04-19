Деятельность Александровских молочников приостановлена. Об этом рапортует региональное Управление Роспотребнадзора. Речь идёт о предприятии «Молком». В ходе проведения внеплановых выездных проверок, специалистами были выявлены нарушения требований санитарного законодательства.

Деятельность Александровских молочников приостановлена. Об этом рапортует региональное Управление Роспотребнадзора. Речь идёт о предприятии Молком. В ходе проведения внеплановых выездных проверок, специалистами были выявлены нарушения требований санитарного законодательства. Это привело к тому, что продукция не соответствовала требованиям технического регламента. По решению суда деятельность компании Молком приостановлена на 90 суток.