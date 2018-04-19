Социально-экономическое развитие регионов – задача не только государственных институтов власти, но и бизнес-сообщества. Программа и Форум Развитие регионов. Лучшее для России предоставляет возможность для конструктивного диалога между представителями общества, государственных и коммерческих организаций.

Социально-экономическоеразвитие регионов – задача не только государственных институтов власти, но ибизнес-сообщества. Программа и Форум "Развитие регионов. Лучшее для России"предоставляет возможность для конструктивного диалога между представителямиобщества, государственных и коммерческих организаций.20 апреля 2018 года в Hyatt Regency Sochi, состоится Программа и Форумв поддержку государственной политикисоциально-экономического развития регионов. Место проведения выбрано неслучайно: Сочи – один из самых развитых региональных центров России. ЦельюПрограммы является сокращение уровня дифференциации в состоянии региональнойэкономики и качестве жизни населения. Cвоим опытом развития регионов поделится ЗаместительПредседателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Геннадий Губин.В рамках Форума состоится обсуждение основных вопросоврегионального развития, одним из ведущих спикеров которого станет Начальник Департаментаинвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Виталий Воронов.Участникам круглого стола представится возможностьпрослушать доклад Министра Чеченской Республики по национальной политике,внешним связям, печати и информации ДжамбулатаУмарова и обсудить актуальные вопросы развития регионов.Поддержит дискуссию топ-менеджмент головных офисовкомпаний "Faberlic", "МаксимаТелеком", "Группа Т-1", Союза "Молодыепрофессионалы (Ворлдскиллс Россия)", системного интегратора РТЛабс, ОСГ Рекордсменеджмент, Национальной юридической службы "Амулекс".Основные темы обсуждения:• Цифровая экономика и Smart City: первые шаги к созданиюрегионов будущего;• Сфера занятости: профстажировки, стимулированиезанятости молодежи, социальная занятость населения;• Региональные продукты и услуги, общественные движения ипроекты: доступная среда;• Территориальный брендинг и социальная стабильностьрегиона.