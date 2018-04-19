Социально-экономическое
развитие регионов – задача не только государственных институтов власти, но и
бизнес-сообщества. Программа и Форум Развитие регионов. Лучшее для России
предоставляет возможность для конструктивного диалога между представителями
общества, государственных и коммерческих организаций.
Социально-экономическое
развитие регионов – задача не только государственных институтов власти, но и
бизнес-сообщества. Программа и Форум "Развитие регионов. Лучшее для России"
предоставляет возможность для конструктивного диалога между представителями
общества, государственных и коммерческих организаций.
20 апреля 2018 года в Hyatt Regency Sochi, состоится Программа и Форум
в поддержку государственной политики
социально-экономического развития регионов. Место проведения выбрано не
случайно: Сочи – один из самых развитых региональных центров России. Целью
Программы является сокращение уровня дифференциации в состоянии региональной
экономики и качестве жизни населения. Cвоим опытом развития регионов поделится Заместитель
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Геннадий Губин.
В рамках Форума состоится обсуждение основных вопросов
регионального развития, одним из ведущих спикеров которого станет Начальник Департамента
инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Виталий Воронов.
Участникам круглого стола представится возможность
прослушать доклад Министра Чеченской Республики по национальной политике,
внешним связям, печати и информации Джамбулата
Умарова и обсудить актуальные вопросы развития регионов.
Поддержит дискуссию топ-менеджмент головных офисов
компаний "Faberlic", "МаксимаТелеком", "Группа Т-1", Союза "Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", системного интегратора РТЛабс, ОСГ Рекордс
менеджмент, Национальной юридической службы "Амулекс".
Основные темы обсуждения:
• Цифровая экономика и Smart City: первые шаги к созданию
регионов будущего;
• Сфера занятости: профстажировки, стимулирование
занятости молодежи, социальная занятость населения;
• Региональные продукты и услуги, общественные движения и
проекты: доступная среда;
• Территориальный брендинг и социальная стабильность
региона.