Люди считают, что балерина скоро будет продавать дочь. Мол, слишком развратный показывает ребенка.

Люди считают, что балерина скоро будет продавать дочь. Мол, слишком развратный показывает ребенка.Сколько помоев вылилось на бедную Анатасию Волочкову после того, как на своей странице в социальной сети она опубликовала снимок с дочерью. Балерина всего лишь хотела похвастаться необычным букетом фарфоровых цветов. Но все внимание пользоваталей было обращено на 12-летнюю наследницу танцовщицы. Она разлеглась на мягком диване, широко раскинув длинные голые ноги. Эдакий послеполуденный отдых фавна.Но с поклонниками Волочковой от увиденного случилась истерика. "Какая мамаша, такая и дочка, чему научила , то и воплощение! Чему удивляться, Волочкова, хватит пиарится и платить за пиар свой, кому ты сдалась, все не как не можешь смирится, что тебя могут забыть, посмотри на кого ты похожа и дочке какой пример подашь", "Маманя уже конкретно бобо, девку надо отдать отцу, эта шобла скоро продавать девку будет",И этой девочке всего 12 лет. А потом будут говорить на первом: "Мою дочь изнасиловали". Сами родители виноваты. Парни-мужчины, берегитесь: поколение подрастает. Скоро дочке нужны будут деньги", "Сама легкого поведения и подобие растет. Противно смотреть на раскинутые грабли обоих". Но самый жесткий комментарий звучит так: "Глобально мама и дочь могут открыть дом утех и рубить бабло уже на пару".Как ранее Dni.Ru, хейтеры были готовы разорвать Волочкову за развратное фото. Странную позу и голые ноги девочки многие посчитали похабщиной. "Настя, совсем сума сошла? Из дочери проститутку делаешь ? Разве можно так фоткать ребенка ? Голову лечи , Настя. Если ты б** , то хоть ребенку другую судьбу уготовь", "Ариша уже спит и видит как стать центровой, и надеть мамкину нафтолиновую корону", "Настюш, доча у тебя губастенькая, очень красивенькая, позовидуют все девки с накаченными губами. "Я бы своей не позволила в такой зазывной позе сидеть! Потаскунство!", "Аришу научите прилично сидеть, ужас, сколько людей смотрят", "Дочка страшная, как "бабкаежка (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – злорадствовали люди в комментариях.