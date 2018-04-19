Российская система качества (Роскачество), являющаяся участником международной ассоциации потребительских исследований ICRT, составила рейтинг лучших антивирусов для Windows. Всего организация проверила 23 программы – как платные, так и бесплатные, — оценив их по 200 различным показателям.

Российская система качества (Роскачество), являющаяся участником международной ассоциации потребительских исследований ICRT, составила рейтинг лучших антивирусов для Windows. Всего организация проверила 23 программы – как платные, так и бесплатные, — оценив их по 200 различным показателям.В частности, специалисты изучали способность приложения защищать компьютер в онлайн- и офлайн-режимах, проводили тесты на уровень ложных срабатываний и автоматическое сканирование, оценивали удобство использования и влияние на скорость работы компьютера.По результатам исследования первого места был удостоен антивирус Internet Security от румынских разработчиков Bitdefender — он набрал 4,593 балла из 5,5 возможных. На вторую строчку эксперты "Роскачества" поставили Kaspersky Internet Security, уступившего всего 0,2 балла. Замкнула тройку Antivirus Free Edition (4,367 балла) — бесплатная версия программы Bitdefender.Английский BullGuard Internet Security (4,364 балла) получил 4-е место, американский Norton Security Deluxe (4,313) — 5-е. На 10-й строчке расположился бесплатный антивирус Avast Free Antivirus.Несмотря на разные бренды и доступность, программы оказались, в целом, равны. Эксперты заключили, что большинство испытанных антивирусов обеспечивает защиту свыше 95%, одинаково хорошо выявляют шпионские программы и фишинговые атаки, а отличаются они главным образом интерфейсом, удобством использования и наличием некоторых функций.Так, пользователям будет проще выбрать лучший для себя продукт, взглянув на сводную таблицу. Как видно, тройка лидеров не обладает тонкой настройкой и не обеспечивает резервное копирование данных, как BullGuard, но эта программа не умеет защищать от вирусов-вымогателей. У BitDefender, например, в наличии встроенный менеджер паролей, а "Касперский" дает возможность создать загрузочный диск.”Лучшие смартфоны 2018 года: версия "Роскачества" читайте также"Защитник" (Windows Defender) — встроенное в Windows 10 средство обнаружения вирусов — показал неудовлетворительные результаты. "Windows Defender серьезно отстает от конкурентов — программа набрала лишь 3,511 балла и заняла 17 место в общем рейтинге (ее обошли в том числе 4 бесплатных программы)", — заключили в "Роскачестве". Антивирус Microsoft более-менее справился с онлайн-защитой, но провалил тест на фишинг и противодействие программам-вымогателям.