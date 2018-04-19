Футболистки красноярского Енисея устроят откровенную фотосессию, если выиграют чемпионат России. Такое обещание сибирячки дали в своем Twitter.
Футболистки красноярского "Енисея" устроят откровенную фотосессию, если выиграют чемпионат России. Такое обещание сибирячки дали в своем Twitter.
Девушки 19 апреля вышли со смелым заявлением. "Если выиграем чемпионат
России, всей командой проведем эротическую фотосессию с кубком и медалями!", – сообщили
спортсменки в соцсети.
Футбольных фанатов такое заявление представительниц клуба
заинтересовало. "Кажется, я знаю, за кого буду болеть до конца
этого сезона в женском футболе!", "Подписался на всякий случай", -
прокомментировали запись пользователи Сети.
Но смелое обещание
оценили не все. "А если выиграете Европу, в порно снимается начнете? К чему торги? Мы
вас и так любим за ваш спорт! Просто выиграйте и все!", "Ощущение, что чемпионат
лишь предлог", – написали критики.
Если для команды все
сложится удачно, она порадует россиян и не только чувственными снимками только
осенью. Победитель турнира определится 23 октября.
Примечательно, что "горячие"
фотосессии для сибирячек не впервой. Летом прошлого года на смелую съемку
решилась защитница "Енисея" Наталья Морозова. В маленьком топике (и без него) стройная блондинка
позировала на фоне футбольного поля и спортивных трибун. Фанаты считают,
что девушка вышла очень эффектно.