Футболистки красноярского Енисея устроят откровенную фотосессию, если выиграют чемпионат России. Такое обещание сибирячки дали в своем Twitter.

Футболистки красноярского "Енисея" устроят откровенную фотосессию, если выиграют чемпионат России. Такое обещание сибирячки дали в своем Twitter.Девушки 19 апреля вышли со смелым заявлением. "Если выиграем чемпионатРоссии, всей командой проведем эротическую фотосессию с кубком и медалями!", – сообщилиспортсменки в соцсети.Футбольных фанатов такое заявление представительниц клубазаинтересовало. "Кажется, я знаю, за кого буду болеть до концаэтого сезона в женском футболе!", "Подписался на всякий случай", -прокомментировали запись пользователи Сети.Но смелое обещаниеоценили не все. "А если выиграете Европу, в порно снимается начнете? К чему торги? Мывас и так любим за ваш спорт! Просто выиграйте и все!", "Ощущение, что чемпионатлишь предлог", – написали критики.Если для команды всесложится удачно, она порадует россиян и не только чувственными снимками толькоосенью. Победитель турнира определится 23 октября.Примечательно, что "горячие"фотосессии для сибирячек не впервой. Летом прошлого года на смелую съемкурешилась защитница "Енисея" Наталья Морозова. В маленьком топике (и без него) стройная блондинкапозировала на фоне футбольного поля и спортивных трибун. Фанаты считают,что девушка вышла очень эффектно.